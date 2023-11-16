Казпочта и Оңай презентовали кейс с использованием цифрового тенге

На Конгрессе финансистов в Алматы прошла презентация Цифрового тенге.

В этом проекте «Казпочта» выполняет две ключевые функции: банка для проведения фиатных расчетов между участниками и технологического моста, соединяющего Онай (регистратора событий) и Национальную платежную корпорацию. Совместные усилия направлены на проведение целевых социальных выплат, включая пилотный проект по организации школьных обедов, используя цифровой тенге.

Сервисы «Казпочты» предоставят участникам проекта возможность ежедневно подавать заявки на эмиссию и погашение цифрового тенге. Это альтернативный инструмент оплаты, делает финансовые услуги более доступными для граждан.

Отметим, совместный проект с Национальной платежной корпорацией и Онай является первым в своем роде, где технологическая компетенция «Казпочты» выступает в качестве ключевого компонента успеха.