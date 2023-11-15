Банки РК запустили платежные карты Цифрового тенге

В Казахстане представили первые платежные карты Цифрового тенге, привязанные к цифровой валюте Национального Банка.

Карты с привязкой к цифровому тенге обеспечивают совместимость между цифровым тенге и учетными данными у платежных операторов. CBDC-карты уже появились у нескольких казахстанских банков. Они призваны обеспечить внедрение и удобство использования нового цифрового тенге и могут быть приняты в любых торговых точках, принимающих оплату посредством платежных карт. Новые дебетовые карты в цифровом тенге были представлены на XI Конгрессе финансистов Казахстана, который проходит сегодня в Алматы. В этом году мероприятие посвящено 30-летию национальной валюты. Конгресс организован Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Первую покупку по карте в цифровом тенге совершил Бинур Жаленов, председатель Национальной платежной корпорации Казахстана. Средства на счете в цифровом тенге были мгновенно конвертированы в традиционные тенге и стали доступны для оплаты картой в любой точке мира.

Напомним — АО «Национальная платежная корпорация Казахстана» руководит тестированием и внедрением новой формы национальной валюты. Оно также обеспечивает проведение межбанковских платежей, переводов, клиринга и деятельность национальной платежной системы, прототипирование и реализацию пилотных проектов в сфере финансовых и платежных технологий, в том числе в сотрудничестве с ведущими международными исследовательскими центрами.

Цифровой тенге — это третья форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Он направлен на оптимизацию движения государственных средств с фокусом на более эффективное и быстрое распределение социальных государственных выплат. Кроме того, цифровой тенге раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает адресность и эффективность государственных расходов, а также прокладывает мост между традиционными финансами и миром цифровых активов.

Ожидается, что уже в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на основе цифрового тенге. Дебетовая карта в цифровом тенге предлагает ряд важных преимуществ как для держателей карт, так и для владельцев предприятий торговли. Держатель карты получает доступ к счету в цифровом тенге в банке, а вместе с ним — еще один способ оплаты и гибкость в управлении своими средствами. Для бизнеса преимущества карты заключаются в еще большем выборе принимаемых способов оплаты без необходимости модернизации инфраструктуры. Один из плюсов — отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования или обновления программного обеспечения.