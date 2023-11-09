В Казахстане ускорят внедрение 5G

В правительстве прошло заседание под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом обсудили на совещании в правительстве. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил, что на сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G.

Для ускоренного внедрения технологии требуется устранить ряд регуляторных барьеров, существенно влияющих на сроки запуска станций связи. Это касается упрощения процедур монтажа оборудования, приведения санитарных правил в соответствие с мировыми стандартами, своевременного предоставления земельных участков и т. д.

Алихан Смаилов напомнил, что по поручению Главы государства работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. В этой связи премьер-министр обозначил необходимость оперативного устранения административных барьеров и напомнил о том, что важно обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом.

На совещании таже отметили, что в октябре в тестовом режиме 10 сельских школ подключено к широкополосному интернету по технологии Starlink от компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с. Подобным образом к скоростному интернету планируется подключить 2000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики. В рамках этой работы будут осуществляться доставка и техническое обслуживание соответствующего оборудования.

Премьер-министр подчеркнул, что параллельно с внедрением современных сетей связи необходимо уделить внимание развитию учебных программ для сельских школ. В частности, посредством новых цифровых форматов и подходов можно повысить вовлеченность учеников и эффективность образовательного процесса в целом. Подобные решения и подходы обсуждались на конференции PROFIT Education Day 2023, которая прошла недавно в Алматы.