PROFIT Education Day 2023: Казахстан идет в EdTech семимильными шагами

В Алматы прошла конференция, посвященная цифровизации образования, которая показала, насколько отечественные вузы готовы к цифровой жизни.

20 октября в Алматы состоялась 5-я конференция PROFIT Education Day 2023. Будучи ежегодным, мероприятие не проводилось четыре года, и, как оказалось, за прошедшее время казахстанское образование и его становление на цифровые рельсы показали неплохие результаты.

С обзором ситуации в отечественном сегменте образования и процессов его трансформации выступил Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК. Он рассказал о том, какие меры принимает профильное ведомство, чтобы студенты получали максимум актуальных знаний и могли качественно влиться в рынок труда, обладая не набором формальных корочек, а действительно необходимых компетенций.

«Все больше и больше технологические тренды начинают влиять даже на такую консервативную отрасль, как образование и в частности — высшее образование. Мы вынуждены быстрее и глубже реагировать на эти вызовы. Одним из больших мега-трендов, которые давят на рынок труда, является цифровизация. Она очень сильно влияет на все отрасли и, соответственно, подходы к подготовке кадров, включая ИТ-специалистов, нам тоже необходимо будет очень серьезно пересмотреть».

Министр подробнее перечислил тренды, которые сегодня наблюдаются во всем регионе ЦА:

— система образования не готова к гибридному формату — это показал опыт Covid-19

— система оценки знаний и аттестации не отражает реальную профквалификацию людей

— данные по системе образования и рынка труда не накапливаются и не анализируются

— педагоги — узкое горлышко системы образования.

Саясат Нурбек представил концепцию развития высшего образования и науки в РК, которая реализуется в 2023–2029 гг. Она включает 19 целевых индикаторов, 3 направления и предполагает 124 мероприятия в рамках этой работы. Из интересных пунктов стратегии можно отметить упор на развитие инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования (сюда войдут проекты цифровых университетов и обеспечение доступа к мировым цифровым библиотекам), доступность высшего и послевузовского образования, а также развитие системы непрерывного образования и внедрение концепции «обучение в течение всей жизни» (включая расширение спектра краткосрочных курсов, привлечение Coursera for campus в Казахстан и реализация междисциплинарных программам с ИТ). В целом планируется внедрение единой информационной системы высшего образования.

«Мы хотим, чтобы наши университеты постепенно становились центрами Long Learning. Обучение в течение всей жизни — это очень серьезно в настоящее время. Мы хотим дать хорошие возможности для получения неформального образования нашим студентам, чтобы они могли через сертификаты компенсировать те навыки и знания, которые не додает основной курс», — отметил министр.

К слову, 654 курса программы Coursera планируется перевести на казахский язык. Уже сейчас 20 тысяч казахстанских студентов имеют доступ к этому ресурсу. Будет также разработан национальный рейтинг вузов на основе данных (data-driven) и сформированы цифровые аналитические дашборды. Совместно с Google началась реализация пилотного проекта по внедрению курса по искусственному интеллекту. Уже получено 750 лицензий для 14 вузов и, если проект покажет себя хорошо, со следующего года этот курс станет обязательным. С Huawei в прошлом году подписано соглашение об открытии 50 цифровых лабораторий в вузах — уже открыто 36 из них.

Что касается цифровой экосистемы, это отдельный большой проект, в рамках которого будет реализовано несколько задач. Среди них — обмен данными за счет интеграции платформы со всеми LMS ВУЗов, в том числе через API с государственными ИС и БД, формирование цифрового профиля студента и Student Life Track, цифровые инструменты МНВО, документы формы строгой отчетности, статистические данные, сервисы для оказания государственных услуг цифрового университета, управление данными с обеспечением всестороннего доступа в режиме реального времени для Data Driven решений, предиктивная аналитика, визуализация через дашборды, сервисы для Edtech, безопасное подключение цифровых решений частного сектора. В разработке модели цифрового университета участвуют два пилотных вуза — КазНИТУ и ВКТУ.

«Мы готовы и открыты к сотрудничеству. Цифровизация высшего образования — это один из ключевых компонентов нашей стратегии. Задача — радикально повышать качество высшего образования, качество знаний через различные дополнительные инструменты, мы хотим дать максимальную гибкость и адаптивность в системе высшего образования, чтобы она могла идти смело в новые партнерства», — подытожил глава Министерства образования.

Традиционные вузы и образовательные платформы — будут ли они конкурировать, либо смогут грамотно дополнять друг друга? Таким вопросом задаются сегодня те, кто причастен к образовательной сфере. Сауле Рахметуллина, ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, уверена, что традиционные вузы не могут быть заменены курсами и платформами.

Именно ВКТУ стал одним из модельных цифровых университетов в пилотном проекте Минобразования, где как раз реализована концепция того, как цифровые платформы и сервисы включены не только в «жизненный цикл» студента, но также они помогают деятельности самого учебного заведения. Цифровая модель SU предполагает развитие новых продуктов, дополняющих и замещающих традиционное высшее образование, создание цифрового следа обучающегося, подключение внешних платформ (eGov, ЕПВО, НОБД), развитие сетевой и серверной инфраструктуры, формирование единой научной цифровой аналитической системы в помощь ученым, а также сбор и обработку данных для мониторинга и систем принятия решений.

«Можно сказать, что сейчас понятия университет и цифровой университет — неотделимы. Сама среда, где обучаются и потом работают студенты — цифровая. Но университеты — это все-таки коммьюнити, где собираются люди, где они общаются между собой. В университетах создается как раз та профессиональная сеть человека, которую в дальнейшем он использует. И второе — никто не отменяет именно тьюторство, участие преподавателя. Да, платформы задают направление и помогают с компетенциями. Но я думаю, что университеты есть и будут, а здоровая конкуренция неформального образования где-то очень хорошо подстегнет вузы. Мы уже видим много примеров университетов, которые совмещают и берут лучшее, что могут дать платформы. И это как раз те плюсы, которые необходимы для получения качественного образования», — уверена Сауле Рахметуллина.

К ее мнению присоединился Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации Университета международного бизнеса им. Кенжегали Сагадиева: «Платформы позволяют делиться знаниями. Большинство профессоров в мире делятся своими знаниями, это полезно — понимать, что там происходит, выйти из своего „информационного пузыря“. Но университет в любом случае очень важен и для государства, и для общества. Все, что делает университет, должно быть завязано на реализации общественных интересов и требования государства».

Интересное мнение высказала Жанна Тулегенова, руководитель проектного офиса Satbayev University. Она отметила, что в Satbayev University не чувствуется конкуренции между вузами и образовательными платформами. Вуз успешно с ними сотрудничает.

«Но возникает конкуренция внутри у преподавателей, у профессорско-преподавательского состава, потому что мы записываем свои цифровые лекции. У нас институт дистанционного образования, и сейчас мы находимся в таком трансформационном периоде, когда мы тоже учимся. Цифровой формат обучения, соответственно, приведет к высвобождению большого количества преподавателей базовых дисциплин. Поэтому и возникает внутренняя конкуренция, она достаточно тревожна для тех преподавателей, которые пока плохо владеют цифровыми технологиями и ораторским навыками — учитывая, что цифровые лекции необходимо вести иначе, чем занятия при прямом контакте со студентами», — поделилась Жанна Тулегенова.

Подробнее о цифровой трансформации вуза рассказала Жулдыз Кальпеева, заместитель директора Института автоматики и информационных технологий Satbayev University. Она осветила предпосылки к цифровой трансформации и описала модель цифрового университета SU.

«Среди преимуществ цифровой трансформации — интеграция с платформами школ и колледжей, продуктивные методы обучения, минимум барьеров для сотрудничества, привлекательный образовательный контент, обучение без отрыва от производства и индивидуальная траектория обучения. Цифровая трансформация позволяет снизить нагрузку на инфраструктуру вуза, повысить производительность труда, увеличить контингент студентов и сократить расходы за счет лучшего контроля качества образования», — поделилась Жулдыз Кальпеева.

А Лаура Саламат, Chief Digital Transformation Officer Общественного Фонда «NNEF», предлагает рассмотреть проблему с другой стороны и задаться вопросом — какой результат предоставляют высшие учебные заведения и образовательные платформы.

«Результат высшего учебного заведения — это квалификация. А компетенции и всевозможные навыки предоставляют платформы. Это две разные вещи. Поэтому в моем понимании конкуренции точно нет, наоборот — идет большая коллаборация. Сейчас никакая платформа не даст ту квалификацию, которую получает студент, специалист при выходе из высшего учебного заведения. Нам надо решить вопрос именно дистанционного образования. Уже сейчас частные школы, в том числе и вузы, сотрудничают с платформами с целью зачета каких-то кредитов студентам за те курсы, которые они прошли на платформах. И вот в этом ключе сотрудничество очень перспективно», — считает Лаура Саламат.

В своем выступлении она рассказала о том, с чего стоит начинать цифровую трансформацию, и представила опыт NNEF. Общественный фонд нацелен на создание единой цифровой экосистемы, объединяющей несколько учебных заведений, и включающей центр принятий решений. Фонд уже реализовал единое цифровое рабочее место, создано хранилище «чистых» данных и запущена аналитическая платформа. Проект по сбору и анализу данных стартовал в этом году. Пилотный проект и анализ результатов пройдут в 2024 году, а 2025 году планируется перейти к эксплуатации платформы.

Еще несколько проектов и цифровых решений показали представители других казахстанских вузов. Так, Гульмира Бекманова, директор департамента цифрового развития и дистанционного обучения НАО «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева», рассказала о цифровой экосистеме Smart.ENU. Цель вуза — персонализация и смарт-обучение, создание умной инфраструктуры, эффективное управление на основе данных и достоверной информации.

Марал Алишева, помощник ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, показала как на практике реализуется принцип цифровизации образования. В Академии используются симуляционные тренинги, внедряется проект e-Академия, планируется разработка виртуального 3D-симулятора с погружением участника в цифровую реальность (digital gamification).

О современных образовательных платформах и их влиянии на качество образования высказалась Гулиза Булекбаева, операционный директор DAR University. По ее словам, такие платформы, несомненно, несут положительное влияние и могут быть грамотно встроены в учебный процесс: «Это доступное образование для всех, индивидуализация обучения, широкий спектр образовательных ресурсов и различные учебные инструменты, включая интерактивные. Платформы позволяют учиться в любое время и в любом месте, развивают самодисциплину, ставят четкие цели и позволяют оценивать результаты учащегося. Платформы трансформируют образование и улучшают его качество, повышая стандарты, а также помогают автоматизировать процесс обучения, обеспечивая успехи студентов».

Пример UIB и шаги, по которым идет вуз в процессе цифровизации, показал Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации Университета международного бизнеса им. Кенжегали Сагадиева.

«Мы реализуем модель университета мирового класса. Она включает концентрацию талантов — это студенты, преподаватели, исследователи и международное сотрудничество, эффективное управление и изобилие ресурсов. UIB концентрируется на распространении новых идей и технологий, мы считаем, что инновационное развитие должно быть встроено в академический процесс и студенческую жизнь», — говорит Нуркен Мусабаев.

Еще один пример цифровизации представил Нурсултан Дюсебаев, Chief Digital Officer АО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Он рассказал о десятилетнем опыте НИШ, которые на протяжении всей своей деятельности сфокусированы на партнерстве с международными организациями и мировыми образовательными центрами. Среди них — Cambridge, Microsoft, University of Turku, Центр Джона Хопкинса.

«Наши цели — оцифровать учебный процесс, управлять школами на основе данных, транслировать опыт на страну посредством цифровых проектов. У нас также реализована поддержка учителя через образовательные ресурсы. Для методической поддержки педагогов c 2016 года функционирует онлайн-платформа „Системно-методический комплекс“, в 2020 году совместно с BILIM MEDIA GROUP создана платформа „Online Mektep“ для дистанционного обучения. Сейчас мы сосредоточены на создании платформы Beyim, которая позволит создать единую цифровую экосистему для обучения, улучшит принятие решений на основе данных, позволит быстро подключать школы. А пользователи получат единое приложение с удобным интерфейсом и доступом ко всем функциям и данным», — поделился Нурсултан Дюсебаев.

Аскар Таксимов, руководитель городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны, поделился https://www.youtube.com/live/NIGavQsYhEE?t=25388 некоторыми результатами iKomek109 и рассказал о том, как проект влияет на образование, ИТ и развитие Астаны. iKomek109 нацелен на улучшение качества жизни горожан, повышение уровня городских сервисов и улучшение обратной связи от жителей. Так, по блоку образования с начала 2023 года принято свыше 26 тыс. обращений. Более 96% из них приходится на консультации, и лишь 6% — на инциденты, жалобы, предложения и т. д. Операторы контакт-центра предоставляют информацию о веб-сайтах DamuBala (запись детей на спортивные секции или творческие кружки), Indigo (электронный детский сад), Sakura (электронная школа). iKomek109 также активно сотрудничает с КГУ «Центр трудовой мобильности», предоставляя молодым специалистам и выпускникам возможности трудоустройства. С момента начала сотрудничества заключено более 200 договоров. Кроме того, в ситуационный центр выведено порядка 10 000 камер видеонаблюдения. Среди них — более 2 000 наружных камер, охватывающих детские сады, школы и другие образовательные объекты.

А какое место в современном образовании занимают печатные решения? Нуждаются ли в них нынешние вузы или на цифровом пути печатная техника уже не нужна? Такие вопросы поднял Аскар Сатыбеков, директор Logic Computers.

«Жизнь меняется, и мы движемся в новую парадигму. Сегодня возникало много вопросов о том, будет ли печать востребована в ближайшем будущем. Но давайте задумаемся о том, что цифровизация — это не только оцифровка тех или иных сервисов, но и использование цифровых технологий и решений. И вот это напрямую касается печати и тех решений, которые используются совместно с ней, включая и электронный документооборот. Около трех лет назад наша компания пересмотрела свою стратегию, и на сегодняшний день мы рассматриваем себя не как компанию, которая продает товар, а как компанию, которая оказывает услуги. И наше ценностное предложение — это обеспечение качественной печати, копирования и сканирования на территории клиента без капитальных инвестиций, с обеспечением безопасности и конфиденциальности. Мы обеспечиваем консалтинг, аудит и анализ бизнес-процессов, помогаем в разработке плана оптимизации, помогаем с внедрением проектов, обучаем персонал работе с системами, а также осуществляем постоянную консалтинговую поддержку для наших заказчиков», — поделился Аскар Сатыбеков.

По его словам, шеринговая модель печатной инфраструктуры с PaperCutMF несет много выгод для вузов. Она помогает сократить расходы, повышает качество оказания услуг для учащихся, помогает контролировать расходы и обеспечивает безопасность данных. Кроме того, это значительно снижает нагрузку на собственные IT-подразделения учебных учреждений.

К дискуссии о цифровизации вузов присоединился Алексей Лупешко, менеджер по продаже клиентских решений Dell Technologies Kazakhstan and Central Asia. Он отметил, что важны фундаментальные знания, которые дает вуз. А впоследствии эти знания и навыки помогают получать дополнительные компетенции на платформах, курсах и т. д. Алексей Лупешко также выступил с презентацией о тех решениях, которые сегодня предоставляет Dell в сфере образования.

«Я расскажу, что у нас есть и чем мы можем помочь образованию в Казахстане. Самое стандартное — это десктопы, решения OptiPlex. Они представлены во всех характеристиках (от начальных процессоров до самых наивысших) и различных формфакторах. Также у нас есть так называемые All in One, это моноблоки, и линейка ноутбуков Latitude с широким выбором параметров, включая и защищенные модели. Также могу отметить линейку ноутбуков Vostro, где появились новые модели, включая и решения в алюминиевом корпусе, и мобильные рабочие станции Precision, где используются мощные процессоры. Соответственно, эти модели позволят решить все проблемы, например студентов, которые обучаются работе с изображениями или с большими картами. Также у Dell есть огромное количество аксессуаров под эти ноутбуки, начиная от клавиатур, мышек и специальных стендов для гарнитур, и заканчивая специальными „тележками“, которые позволяют заряжать ноутбуки, например, непосредственно в классе и потом там же их безопасно оставить, и адаптерами с большим набором различных разъемов, которые подключаются к ноутбуку и расширяют возможности его портов», — отметил спикер.

Интересный вопрос поднял Александр Баитов, Territory Manager BAKOTECH. Он призвал не забывать о безопасности на пути цифровизации. Учебные заведения, обладая широким спектром различной информации, включая и личные данные учащихся, нуждаются в защите.

«Мы сегодня много говорили про цифровизацию и про то, как много уже сделано в наших университетах. Но для меня, как для человека, который работает в информбезопасности, всегда остается приоритетным вопрос о том, как защищать все эти цифровые ресурсы, которые используются в вузах. В EdTech мы идем семимильными шагами. У многих наших вузов уже есть свои онлайн-платформы, в каждом учебном заведении большое многообразие устройств. Сегодня преподаватели, студенты и школьники, приходя в учебное заведение со своим смартфоном или планшетом, могут получить доступ к локальной сети учебного заведения, доступ к знаниям и какой-то информации. Вузы обрабатывают большое количество различной информации, начиная от персональных данных студентов и преподавателей и заканчивая данными, касающимися каких-то лабораторных работ, уникальных будущих проектов и стартапов, созданных самими студентами. Все это на самом деле замечательно, но возникает вопрос, как обстоит дело с безопасностью», — задается вопросом эксперт.

Тему решений для организаций образования продолжил Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан». Он рассказал о продукции вендора Keysight, который входит в портфель ЛинкМастер. Keysight — это производитель измерительного оборудования, систем и ПО для аэрокосмической, радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей промышленности, телекоммуникаций, элетроэнергетики, автомобилестроения, отрасли Интернета вещей и сетевой безопасности.

«Как мы знаем, лабораторные работы в любом учебном процессе — это очень мощный инструмент, который позволяет закрепить теоретические знания. Но порой у преподавателя, который и без того занят заполнением различных планов и журналов, порой не хватает времени, чтобы правильно сделать лабораторную работу. Не то, что у него нет знаний — у него просто нет времени, плюс к этому еще нужно подобрать оборудование, необходимое для испытания того устройства, которое будет тестироваться, сделать само это устройство. И так как наша компания занимается тем, что она облегчает жизнь и творчество наших заказчиков, мы задались вопросом: а как можно облегчить работу преподавателя и сделать так, чтобы он сфокусироваться на творчестве и том, как подать материал, а не на том, чтобы придумывать, как сделать правильную лабораторную работу. Мы обратились к компании Keysight. На сегодняшний день это компания с более чем восьмидесятилетним опытом, которая фокусируется на производстве измерительного оборудования и новых технологий для производства радиоэлектроники», — рассказал Андрей Поцелуев.

Keysight разработала набор лабораторных работ, который на сегодняшний день отвечает всем требованиям инженеров, которые будут выходить на производство и заниматься проектированием, испытанием, моделированием оборудования. В перечень лабораторных работ, которые предлагает Keysight вместе со своими приборами, входят такие работы, как «Электронные измерительные приборы», «Проектирование встраиваемых систем, «Цифровые системы», «Цифровая обработка сигнала», «Проектирование ВЧ систем», «Цифровая радиосвязь 5G», «IoT. Разработка системы и валидация» и т. д. Большая часть лабораторных работ уже переведена на русский язык, начинается работа по их переводу на казахский.

«То есть, фактически, единственное, что будет нужно преподавателю — это подкорректировать лабораторные в соответствии со своей программой и темой. И, соответственно, к каждой лабораторной работе идет устройство для тестирования или устройство, которое мы исследуем, конечный продукт — это уже готовые платы, содержащие те или иные компоненты», — подытожил Андрей Поцелуев.

