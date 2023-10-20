PROFIT Education Day 2023 20.10.2023 Фоторепортаж с конференции PROFIT Education Day 2023, посвященной цифровизации образования в Казахстане. Свежие новости «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Минцифры объявляет о начале приема заявок на бесплатное обучение по программе Tech Orda Тамара Дуйсенова провела совещание по использованию цифровых образовательных ресурсов Видеокамеры 90% организаций образования подключили к ЦОУ в Казахстане Samsung представила новинки Galaxy на MWC 2023 Минцифры объявляет о начале приема заявок на бесплатное обучение по программе Tech Orda Тамара Дуйсенова провела совещание по использованию цифровых образовательных ресурсов Видеокамеры 90% организаций образования подключили к ЦОУ в Казахстане Samsung представила новинки Galaxy на MWC 2023 Школа программирования Яндекса обновляет формат работы в Казахстане Новая жизнь фотографии с карманным фотопринтером LG Больше новостей Статьи Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Казнет: вскрытие № 107 Смартфон, который меняет настроение и помогает в работе. Обзор HONOR X8a Казнет: вскрытие № 056 Эксперты рассказали о трендах и тенденциях на рынке мобильных приложений Казнет: вскрытие №002 Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Казнет: вскрытие № 107 Смартфон, который меняет настроение и помогает в работе. Обзор HONOR X8a Казнет: вскрытие № 056 Эксперты рассказали о трендах и тенденциях на рынке мобильных приложений Казнет: вскрытие №002 Больше статей