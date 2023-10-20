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790,9 млрд тг заработали казахстанские операторы связи за январь-август 2023 года

PROFIT Education Day 2023

Фоторепортаж с конференции PROFIT Education Day 2023, посвященной цифровизации образования в Казахстане.

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