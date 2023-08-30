Минцифры объявляет о начале приема заявок на бесплатное обучение по программе Tech Orda

Tech Orda предоставляет уникальную возможность всем гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет освоить ІТ-профессии.

Программа Tech Orda, реализуемая на базе Astana Hub, направлена на развитие человеческого капитала в сфере информационных технологий. Она охватывает весь спектр приоритетных секторов, включая веб-разработку, 3D-дизайн, программное обеспечение, создание мобильных приложений, а также такие области, как Big Data и Blockchain. Обучение проводится на государственном и русском языках, а продолжительность обучения варьируется от 6 месяцев до 2 лет. В текущем 2023 году доступно 219 курсов от 83 ведущих частных ІТ-школ страны. Заявки принимаются до 11 сентября 2023 года.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по подготовке не менее 100 тысяч IT-специалистов к 2025 году. Как орган, ответственный за развитие цифровой отрасли, мы планируем в рамках программы Tech Orda обучить 20 тысяч IT-специалистов через отечественные частные IT-школы, специализирующиеся на обучении квалифицированных кадров», — подчеркнул Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Результаты этого года говорят о росте активности участников рынка, увеличении конкуренции и повышении качества образования в сфере IT. В 2023 году в программу Tech Orda поступило 102 заявки от отечественных ІТ-школ, из которых 83 были отобраны для участия. В то время как в 2022 году независимая комиссия рассмотрела 71 заявку и отобрала 49 школ-участников, которые представили 146 курсов.

Для тех, кто стремится присоединиться к программе Tech Orda, на портале Astanahub.com доступна витрина ІТ-школ с полным списком школ и курсов. Заявки принимаются до 11 сентября 2023 года. Дополнительную информацию можно получить у выбранной ІТ-школы или по телефону 2222.

В 2021 году пилотный поток программы Tech Orda охватил 100 студентов со всего Казахстана, предоставив им финансовую поддержку в размере 600 000 тенге каждому. В 2022 году программа Tech Orda была масштабирована, и более 3 000 казахстанцев получили ваучеры на бесплатное обучение. В текущем году также выделены порядка 3 000 ваучеров на обучение специальностям в сфере информационных технологий по программе Tech Orda.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. PROFIT Education Day ставит своей целью обсудить вопросы взаимодействия академической сферы и бизнеса, рассмотреть вопросы и проблемы подготовки эффективных и востребованных кадров и обсудить способы повышения эффективности образовательных учреждений с помощью современных технологий.