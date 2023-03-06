Samsung представила новинки Galaxy на MWC 2023

Посетители выставки познакомились с новой серией Samsung Galaxy S23 и ее экосистемой взаимосвязанных продуктов и сервисов.

Samsung Electronics представила свои новейшие продукты и сервисы, включая Galaxy S23 Ultra и Galaxy Book3 Ultra, на выставке Mobile World Congress, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

«Мы в Samsung считаем, что будущее инноваций Galaxy заключается в устойчивом развитии и открытом сотрудничестве с партнерами, — сказал Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава подразделения Mobile eXperience (MX) Business компании Samsung Electronics. — Наши новейшие линейки, включая Galaxy S23 Ultra и Galaxy Book3 Ultra, демонстрируют, как Samsung создает новые возможности, улучшающие повседневную жизнь людей».

Свежие инновации Samsung задают новые стандарты для мобильных устройств премиум-класса, которые стали еще интереснее с экосистемой продуктов и сервисов. На MWC 2023 компания Samsung продемонстрировала, как серия Galaxy S23 воплощает стремление к ведущим в отрасли инновациям, с эпическими возможностями камер и более экологичным дизайном.

Усовершенствованная система камер серии Galaxy S23 дает пользователям больше свободы для творчества, позволяя снимать фотографии и видео кинематографического качества. Посетители стенда протестировали новые функции камеры Galaxy S23 Ultra, включая возможности ночной съемки, 200-Мп сенсор Adaptive Pixel для фотографий с невероятной детализацией, а также портретные фотографии, усовершенствованные с помощью AI Stereo Depth Map. Серия Galaxy S23 имеет самую мощную производительность за всю историю Galaxy, что особенно оценили геймеры и создатели контента. Посетители получили яркие впечатления, поиграв в гоночные игры, которые были максимально плавными, благодаря производительности Galaxy S23 Ultra.

Инновации Samsung Galaxy Ultra включают возможность подключения к расширенной экосистеме Galaxy. Посетители MWC изучили бесшовное подключение телефона к ПК с помощью совершенно нового Galaxy Book3 Ultra, обеспечивающего быстрое и бесконтактное перемещение между различными устройствами, экранами и операционными системами. Они также ознакомились с лучшими сервисами Samsung, включая систему контроля сна Samsung Health на Galaxy Watch5, Samsung Wallet, а также подключение и управление домашними устройствами с помощью SmartThings. Изучили функции конфиденциальности и бесконечные возможности настройки, доступные на устройствах Galaxy с One UI 5.1.

Серия Galaxy S23 обладает ярким, экологичным дизайном. В новинках больше всего переработанных материалов, чем в любом другом предыдущем смартфоне Galaxy, а прочность и ремонтопригодность делают эти аппараты надежными на долгие годы. На стенде посетители узнали о новых обязательствах Samsung в рамках концепции «Повседневная устойчивость» и полюбовались потрясающей художественной инсталляцией, состоящей из нескольких поколений переработанных устройств серии S.