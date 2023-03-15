Смартфон, который меняет настроение и помогает в работе. Обзор HONOR X8a

Смартфоны серии HONOR X представляют собой устройства высокого качества и удобства, доступные по приемлемой цене.

Эти новинки выделяются среди остальных гаджетов и, если вы выбираете свой следующий телефон, стоит обратить на них внимание. Недавно мы знакомили вас с моделью HONOR Х9a, и вот в нашей редакции побывала очередная новинка серии — HONOR Х8a. Самое время поделиться впечатлениями!

Всего доступно три цвета: небесно-голубой, титановый серебристый и полуночный черный. Производитель, как всегда, выбрал самую беспроигрышную цветовую палитру для современного рынка смартфонов. К нам в руки попала серебристая версия.

Создатели HONOR X8a предложили дизайн, который совместил строгие прямые грани с изящно загнутыми углами, подчеркивающими дизайн тройной камеры. Объективы вместе со вспышкой вписаны в стеклянную панель, которая выгодно смотрится на фоне решений конкурентов. Еще одна особенность этой модели — цветовое решение, которое не ограничивается простыми «голубым» и «серебристым». Прямые солнечные лучи раскрывают на задней панели множество микроскопичеких точек, которые при изменении угла обзора ярко переливаются, играя сразу несколькими оттенками. Особенно это заметно на улице, при ярком солнечном освещении. Бриллиантовое решение, я считаю.

Размер экрана и утилитарный дизайн

В руках новый HONOR X8a выглядит довольно компактным смартфоном, что удивительно, ведь он обладает безрамочным экраном с 6,7-дюймовой LTPS-матрицей и разрешением 1080×2388! Рамки у него тоньше 1,1 миллиметра!

IPS (In-Plane Switching) — это технология, применяемая для производства ЖК-дисплеев. Впервые она была представлена в 1996 году учеными компании Hitachi. Спустя четверть века решение стало настолько совершенным, что стало использоваться в смартфонах. Пользователю оно дает особый метод управления жидкокристаллическими молекулами, который обеспечивает более точное отображение цветов и более широкие углы обзора.

С помощью технологии IPS кристаллы внутри ЖК-экрана расположены горизонтально, в отличие от традиционных ЖК-экранов, где они расположены вертикально. Это позволяет свету проходить через пиксели более эффективно, что улучшает контрастность и точность цветопередачи.

Технология IPS также обеспечивает более широкие углы обзора, что означает, что изображение на экране остается четким и ярким, даже если вы смотрите на него под углом. IPS-дисплеи находят применение в современных мониторах компьютеров, телевизорах и мобильных устройствах, где углы обзора очень важны для пользователя.

На торце расположен боковой сканер для отпечатка пальца. Он встроен в кнопку включения устройства и считается одним из самых удобных, так как не требует дополнительных действий и прикосновений, чтобы разблокировать смартфон.

Из-за ультратонких рамок датчик освещенности переместился на верхнюю боковую панель дисплея. В стандартной конструкции он располагался на лицевой стороне, рядом с динамиком. Это не повлияло на его работу, поскольку он все еще точно реагирует на изменения освещенности и автоматически регулирует яркость дисплея.

Для любителей мобильных игр дисплей принесет особую радость. Он быстро реагирует на касания, а благодаря форме корпуса, смартфон удобно лежит в ладони. Устройство может потянуть абсолютно любые мобильные игры на низких и средних настройках. Если же вы, как и я, любитель обычных головоломок, HONOR X8a создан для вас.

Часто во время решения рабочих задач, я включаю обучающие уроки или тематические видео на Youtube и параллельно веду деловую переписку или набиваю текст. На экране HONOR X8a это делать удобно, благодаря выведению небольшого окошка с активным приложением. Такие функции помогают сэкономить время и решать две задачи одновременно.

На нижней части корпуса расположены динамик и разъем USB-C, а также микрофон. Несмотря на то, что динамик является монофоническим, звук он выдает чистый и даже на высокой громкости я не заметила каких-либо искажений и дребезжаний.

Фотоискусство в повседневности

Для получения ярких, четких и красивых селфи фронтальной камерой HONOR X8a не обязательно иметь идеальное «оконное» освещение, четкую статику и ровные руки. И даже идеальный макияж не нужен! Встроенный редактор-ретушер для селфи — это божье благословение для любителей такого формата съемки!

Селфи в режиме портрета при дневном освещении мне понравились больше всего. Более сглаженные линии, чем при вечернем «лампочном» освещении. При этом фотографии выглядят легкими и естественными.

Задняя камера смартфона представлена блоком из трех объективов. Основной имеет разрешение 100 Мп с диафрагмой f/1.9, сверхширокоугольный сенсор — 5 Мп (f/2.2), и макрокамера — 2 Мп. HONOR X8a предлагает режим HIGH-RES для достижения лучшего результата фотосъемки. Отдельного упоминания достоин искусственный интеллект (AI), который может определять объекты на фотографии и настраивать параметры для достижения лучшего качества снимка. Это может быть очень полезно при съемке в условиях слабого освещения или при съемке портретов. Разрешение 11584×8688 точек позволит увидеть даже мельчайшие детали в изображении.

Фокусировка на крупных объектах не вызывает вопросов. Изображение получается глубокое и без контрастных переходов от одной детали к другой.

Функция HDR позволяет получать более детализированные фотографии с улучшенным контрастом. Это особенно полезно при съемке сильно освещенных или темных объектов, как например, дом на фото выше.

Здесь же, на фото в помещении разницу в режимах видно лучше. Слева режим профи — оттенки более теплые. Посередине обычная камера. Картинка на тон светлее и ярче. А справа используется ночной режим, где сразу бросается в глаза значительное осветление.

Птичку в кадре всерьез возмутила моя настойчивая слежка. До драки дело не дошло, но на другую сторону арыка она на всякий случай перепрыгнула. А я к тому моменту уже успела протестировать возможности основной линзы в движении. Результатом довольна более чем, особенно учитывая тот факт, что процесс усложнялся зумированием на 30-50%. Можно спокойно снимать бегунов на марафоне и соревнованиях по легкой атлетике.

На листьях суккулента в макро-режиме хорошо видно прожилки. Растение маленькое и заметить линии невооруженным макро-линзой глазом было сложно.

Боке на основной камере работает странно… Но работает. Камера замылила фон выборочно. По настроению. Хотя фокусировка пальцем была направлена (путем нескольких активных тычков по экрану) на белого трехколесного коня. Вероятнее всего, в кадр попало слишком много мелких деталей перекликающихся оттенков. Пусть это служит смягчающим обстоятельством.

Моя гипотеза про детали подтвердилась следующим кадром, где выделен нужный объект, а все остальное в меру размылось. Отлично получилось! Натуральные оттенки домов на фоне сохранились.

Камера HONOR X8a сопровождала меня на протяжении всего активного рабоче-делового дня, встреч и отдыха. Я встречала и фиксировала мелкие и крупные детали, ловила важные для себя моменты. Сказать, что телефон снимает как видит наш биологический глаз — ничего не сказать. Натуральность — это первое важное качество основной камеры, благодаря которому стоит ее выделить среди камер конкурентов. Иногда на кадрах не хватает той самой яркости, фотошопного контраста, зернистости. Это дело вкусовщины, которую удовлетворит любой современный редактор. А исходник для всех дальнейших манипуляций (если они вообще нужны) получается достойный!

Работа на высоких нагрузках

HONOR X8a, построенный на чипе MediaTek Helio G88, предлагает весьма неплохие возможности для своей ценовой категории. Процессор обеспечивает увеличенную мощность при высокой нагрузке. Данный чипсет — из среднего ценового сегмента, и способен справиться со всеми задачами: запись и рендер длительных видео, обработка графических материалов, запуск популярных мобильных игр. Одновременно с этим, устройство показывает минимальный уровень нагрева.

Объем оперативной памяти — 6 гигабайт. Этого вполне достаточно для того, чтобы держать под контролем десяток приложений и не позволить им ускользнуть в небытие. Не надо бояться запутаться во множестве вкладок — объема хватит на все! Можно одновременно запускать свои любимые игры, редактировать фото и видео, работать в нескольких программах и даже оставлять открытыми приложения. Устройство не замедлит свой темп и не нагреется.

Есть и некоторые недостатки в виде невозможности увеличить объем постоянной памяти — место для SD-карты отсутствует.

Отдельно хочется отметить автономность. Благодаря поддержке быстрой зарядки можно подготовить батарею с вечера и весь следующий день наслаждаться беспрерывной работой смартфона. Комплектная зарядка мощностью 22,5 Вт способна зарядить телефон на 50% всего за полчаса! И, соответственно, на возобновление полной батареи уйдет около часа.

Здоровый выбор

Еще один немаловажный момент! Чем старше становлюсь, тем больше при выборе гаджетов внимания уделяю тому, как они будут влиять на мое здоровье и самочувствие. За HONOR X8a мое левое плечо выразило благодарность, отсутствием напряжения. А ведь когда в работе телефон становится частью твоей ладони на весь день, рассчитывать на хорошее самочувствие в долгосрочной перспективе не приходится. Легкий вес — это огромный бонус.

В заключение можно сделать весьма положительный вывод. HONOR X8a — это настоящий пример топового смартфона, который сочетает в себе:

— Премиальный дизайн.

— Оснащение FullView-экраном с обширной площадью 93,6%, отображающим 16,7 миллионов цветов и работающим на частоте 90 Гц, что делает просмотр контента более ярким и четким. Во время длительной работы с экраном HONOR X8a совершенно не устают глаза.

— Емкая батарея на 4500 мАч, при этом смартфон остается тонким (7,48 мм) и легким (179 г), что обеспечивает удобный захват в руке.

— Две nano-SIM. Такая опция должна быть в телефоне каждого работающего человека.

— Быстрая SuperCharge-зарядка 22,5W. Адаптер зарядного устройства в комплекте смартфона — сейчас не все компании-производители это практикуют.

— Ну и, конечно же, доступная цена! Куда же без этого важного пункта в современных реалиях.

Смартфон идеально балансирует между функциональностью, эстетикой и ценой. Являясь обладательницей нескольких активных чатов, где пользователи гаджетов обсуждают последние тенденции на рынке смартфонов — я вижу, насколько продукты бренда HONOR стали популярными среди казахстанцев. И популярность эта, с каждым новым продуктом, только растет!

Со 2 марта 2023 года новый HONOR X8a доступен для покупки в торговых сетях: Mechta.kz и Evrika. До 31 марта все покупатели HONOR X8a получат в подарок беспроводные наушники HONOR CHOICE earbuds X3 Lite.

Рекомендуемая розничная цена смартфона составляет 149 990 тенге.