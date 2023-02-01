HONOR X9a 5G – эффектный смартфон для работы и развлечений

В конце прошлого года стало известно о том, что в линейке HONOR X грядет пополнение. И вот, новинка уже успела побывать в нашей редакции.

Смартфон HONOR X9a 5G — это эстетическое удовольствие! После успешного запуска смартфонов серии HONOR 70 и Magic 4, HONOR представил новый смартфон среднего ценового сегмента, который наверняка привлечет внимание аудитории своей изящной конструкцией, приличным железом и отличной емкостью батареи. Это ультралегкий (175 г) смартфон с тонкими рамками. Новинка предлагает множество интересных функций, включая поддержку 5G и изогнутый OLED-экран.

Взглянув на все недавние модели от HONOR, становится очевидным, что производитель сосредоточился на выпуске смартфонов с высококачественными экранами, уделяя особое внимание дизайну и качеству сборки. HONOR X9a продолжает эту тенденцию.

HONOR X9a 5G только появится в продаже в Казахстане, а мы уже протестировали новинку и готовы рассказать об особенностях смартфона и о том, чем он привлечёт внимание пользователя.

Что внутри коробки?

Помимо самого телефона и инструкций обладатель новинки также получит набор аксессуаров, уже привычно входящих в комплект большинства гаджетов, выпускаемых сегодня на рынок: скрепка для извлечения SIM-карты, силиконовый чехол, кабель USB Type-C на Type-A, предназначенный как для зарядки, так и для передачи данных, а также быстрая зарядка Honor SuperCharge мощностью 40 Вт.

Работает модель под управлением Android 12 с оболочкой MagicUI 6.1.

Внешний вид

С первого взгляда обращает на себя внимание элегантный дизайн и ультратонкий (7,9 мм) форм-фактор. Всю переднюю панель занимает 6,67-дюймовый экран-водопад с разрешением 2400×1800. В HONOR X9a 5G используется сверхармированное стекло толщиной 0,65 мм с повышенной нагрузкой для изогнутого экрана. Как заявляет производитель, экран устройства без проблем выдержит происшествия, которые могут произойти со смартфоном в процессе использования, — будь то падение, удар или сдавливание.

Экран отображает 1,07 млрд цветов, что делает картинку максимально реалистичной, а яркость до 800 нит обеспечивает четкость изображения даже при ярком солнечном освещении. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, благодаря чему графика работает более плавно. В целом, стоит отметить, что качество изображения HONOR X9a 5G превосходно — оно наполнено яркими цветами с точной передачей черного.

Да, кстати, под экраном также располагается сканер отпечатков пальцев.

В верхней части смартфона находится довольно приличная 16 -мегапиксельная фронтальная камера, которая позволяет делать красивые селфи и отлично справляется с функцией мульти-видео, позволяющей вести запись одновременно с передней и задней камер.



На правом боку телефона расположены кнопки питания/ блокировки и качелька регулировки громкости



На нижнем — порт USB-C, динамик, микрофон и лоток для SIM-карты

Примечательно, что разъем для наушников у модели отсутствует, что все больше становится трендом.

Отдельного внимания требует задняя панель смартфона и блок модулей камеры. Корпус новинки выполнен из приятного на ощупь пластика, в нашем случае — в расцветке Изумрудно-зеленый. HONOR X9a оснащен тремя камерами, включая сверхчеткую на 64 Мп, широкоугольную на 5 Мп и макрокамеру на 2 Мп. Все они расположены по кругу в отдельном черном кольце, который HONOR называет «star ring matrix design». Вместе с переливающейся задней панелью это выглядит очень эффектно.

Производительность

Несмотря на то, что новинка позиционируется в среднем ценовом сегменте, смартфон получил вполне достойную начинку. Под «капотом» HONOR X9a 5G — Qualcomm Snapdragon 695 с двумя процессорами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шестью процессорами Corex-A55, а также графическим процессором Adreno 619.

Прокрутка различных приложений и окон происходит плавно и отзывчиво, без каких-либо задержек. Игры также работают отлично, особенно когда они могут превысить 60 кадров в секунду и действительно могут использовать частоту обновления экрана в 120 Гц. Мы протестировали Call of Duty Mobile, и игра работала вполне гладко при средних настройках и максимальной частоте кадров.

Что касается памяти и хранилища, HONOR X9a предлагает 6 Гб ОЗУ + 128 Гб памяти.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 5100 мА*ч. Смартфон оснащен интеллектуальной энергосберегающей технологией HONOR, благодаря которой аппарат проработает от одной зарядки два дня в режиме повседневного использования. Если же вам необходимо зарядить смартфон, то благодаря быстрой зарядке HONOR SuperCharge 40 Вт всего 30 минут у розетки будет достаточно для 12 часов непрерывного просмотра видео.

Камера

Фотографии, сделанные с помощью HONOR X9a 5G, оказались весьма приличными. Программное обеспечение камеры предлагает множество вариантов настройки для любителей фотографии, использующих режим Pro. Опции включают настройку диафрагмы, скорости затвора, ISO и даже ручную фокусировку.

Что касается видеосъемки, то ее параметры ограничены максимальным разрешением 1080p 30FPS. Тут пользователь получает несколько полезных функций, таких как режим записи нескольких видео, в котором вы можете одновременно использовать переднюю и заднюю камеры, чтобы запечатлеть особые моменты.

Вердикт

HONOR X9a 5G явно понравится своему обладателю — это настоящий топ за свои деньги! У него много преимуществ, таких как изогнутый OLED-экран с частотой 120 Гц, достойный процессор Snapdragon 695 и отличная камера. К плюсам также отнесем длительное время автономной работы и функцию быстрой зарядки, которая позволит пополнить аккумулятор даже такого объема и в течение продолжительного времени не задумываться о поиске розетки. Смартфон снабжен емкой батареей и при этом остается тонким, легким и изящным, удобно помещается в руке. А наличие нескольких камер и широкий выбор настроек превращают HONOR X9a 5G в камерофон по доступной цене. Новинка отлично подойдет для игр, работы, развлечений и путешествий. Это идеальный смартфон для повседневного использования!

5 причин обратить внимание на HONOR X9a 5G

— Лучший экран в своем классе.

Очевидно, что он взят из сегмента флагманских смартфонов, чтобы повысить ценность для пользователей. Экран отлично подходит для просмотра контента всех типов. HONOR также позаботился о том, чтобы в нем были реализованы функции по защите глаз, включая ШИМ-регулировку яркости (PWM dimming) с частотой 1920 Гц, что позволяет уменьшить мерцание и обеспечить комфортное времяпровождение за смартфоном при слабом освещении. Экран в X9a 5G также сертифицирован TÜV Rheinland Low Blue Light — низкий уровень синего света обеспечивает защиту для глаз пользователя.

— Отличный внешний вид и дизайн.

HONOR всегда с особым вниманием подходит к дизайну своих смартфонов. На этот раз производитель также не изменил себе, представив красивый, тонкий и легкий смартфон.

— Хорошие характеристики с емкой батареей.

В своих смартфонах HONOR стремится устанавливать мощные аккумуляторы. Интересно, что в новинке производитель не пожертвовал временем автономной работы ради тонкости — в смартфоне установлена емкая батарея, что не сказалось на комфорте использования аппарата. А HONOR X9a 5G получил еще и неплохое железо. Смартфон также оснащен технологией Honor RAM Turbo, которая позволяет расширять память с помощью внутреннего хранилища — это даст более плавную работу и возможность запускать больше приложений одновременно.К 6 Гб ОЗУ вы получите дополнительные 5 Гб с помощью этой технологии.

— Широкие возможности для фотографии.

Тройная камера, разнообразие настроек и режимов подарят обладателю смартфона отличные впечатления от фотографии и помогут сделать отличные снимки. Кстати, фронтальная камера для селфи использует искусственный интеллект для повышения качества изображения.

— Оболочка Magic UI 6.1

Пользовательский интерфейс Magic UI 6.1, основанный на Android 12, оснащен алгоритмом автоматической очистки, который удаляет ненужные файлы, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Система также способна обнаруживать и оптимизировать неиспользуемые ресурсы. В новинке также реализована работа на нескольких экранах, чтобы пользователь мог выполнять несколько задач и удобно работать с ноутбуком или планшетом HONOR. Благодаря совместной работе на нескольких экранах возможно отвечать на аудио- и видеовызовы на любом из устройств, перетаскивать файлы и т. д. А для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR реализована технология Honor Share.

Ну и, как следует из названия модели — HONOR X9a поддерживает работу в сетях 5G, которые уже скоро заработают в Казахстане.

Смартфон HONOR X9a доступен в торговых сетях Mechta.kz, Evrika и TNS в трех расцветках — Мерцающий лед, Полночный черный и Изумрудно-зеленый. А весь февраль покупатели смартфона получат в подарок беспроводные наушники HONOR CHOICE X3 Lite. Рекомендуемая розничная цена HONOR X9a — 199 990 тенге.