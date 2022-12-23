Сеть 5G будет строиться казахстанскими операторами

Kcell и Tele2 построят более 7000 базовых станций 5G.

22 и 23 декабря 2022 прошел аукцион на радиочастоты для развития технологии 5G в Республике Казахстан.

«Сегодня историческое событие в телекоммуникационной отрасли Казахстана — впервые мы проводим открытый аукцион на радиочастоты для 5G», — отметил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

За два дня были проданы два лота: 22 декабря первый в диапазоне 3600-3700 МГЦ за 62 669 775 350 тенге (что почти в 36 раз больше, чем стартовая цена аукциона, заявленная регулятором) и 23 декабря второй в диапазоне 3700-3800 МГЦ со стоимостью в 93 399 650 238 тенге. В жесткой борьбе победителем аукциона по обоих лотам стал консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Kcell». Общая стоимость частот для него составила более 156 миллиардов тенге.

Асхат Узбеков, генеральный директор АО «Кселл»: «Для нас это важный этап стратегического развития компании. Компания всегда стремилась быть частью цифровизации Казахстана, а с приобретением лицензий на частоты эта цель приобретет еще более четкие очертания: беспилотный транспорт, VR, возможность приоритезации трафика для мобильных приложений и, как следствие, их пользователей. Вместе с этим возможность участия в этом процессе значительно повысит инвестиционную привлекательность компании, что положительным образом скажется на ее акционерах. Мы понимаем всю ответственность возложенных на нас обязательств, так как от этого зависит не только развитие отрасли, но и страны в целом. Подход к распределению частот посредством аукциона очень прогрессивный и эффективный. Также хочу отметить высокий уровень его организации и что важно — продуманный подход к условиям».

В реальности, оплата за использование частот — это еще не все, что должны сделать операторы. Наиболее важной составляющей условий конкурса стали приложенные к частотам обязательства. Так, согласно им победитель аукционов по двум диапазонам должен постепенно активировать в общей сложности более 7000 базовых станций.

Сергей Коньков, генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»: «Для нас проект по внедрению 5G — это огромный объем инвестиций и работ технических специалистов. Не стоит забывать и о том, что на нас ляжет в том числе просветительская роль в части борьбы с мифами радиофобии, ведь установка базовых станций требует согласия населения. Такой масштабный проект на текущий момент способен воплотить только очень крупный и что важнее высоко экспертный в части телеком технологий бизнес. Идя на аукцион, мы понимали, что если кто-то и сможет развить действительно качественную 5G сеть в республике, то это должны быть операторы, стоящие у истоков становления мобильной связи страны».

Еще одним важным фактором и особенностью рынка мобильной связи в стране является дефицит доступных для работы операторам частот — на текущий момент весь предложенный государством спектр занят действующими игроками.

Асхат Узбеков, генеральный директор АО «Кселл»: «Каждый диапазон на счету у операторов, потому аукцион получился напряженным. Высокая конкурентная борьба за частоты была ожидаема, мы активно готовились, прорабатывали бизнес-кейсы и считали экономику проекта. Оператор мобильной связи не может существовать без радиочастот — это основа технологии в любом ее поколении».

Оба оператора уже не первый год активно работают с тестированием технологии 5G.

Tele2/Altel запустил первые тестовые зоны 5G в Алматы осенью 2021 года. Они появились на прогулочной улице Панфилова, туристических жемчужинах южной столицы — катке Медео и горнолыжном курорте Шымбулак. Скорость передачи данных, достигнутая на этих сайтах в тестовых запусках — 1,2 гигабит в секунду. При этом больше года абоненты оператора имеют возможность пользоваться безлимитным интернетом в технологии 5G бесплатно. Оператор продолжает внедрять лучшие инновационные практики и технологии. И вот уже в технических лабораториях Altel был совершен первый тестовый звонок в технологии VoNR, который является целевым решением голосовой/видеосвязи для сетей 5G. VoNR обеспечивает лучший пользовательский опыт, так как во время совершения вызова абоненты также могут пользоваться высокоскоростным доступом к интернету 5G, например, получать доступ к услуге высокоскоростной загрузки.

В декабре 2021 года Kcell запустил сеть нового поколения — 5G в городе Туркестан. Были установлены 8 outdoor-станций на стратегически важных и туристических объектах города: городской акимат, Конгрес-холл, стадион «Туркестан Арена», автовокзал, центральная библиотека «Фараб», дворец Молодежи и др. Это первый запуск в Казахстане сети нового поколения, покрывающий территорию всего города. В ходе тестовых замеров скорость передачи данных достигала 1,4 гигабайт в секунду. Подключится к сети может любой абонент Kcell/activ при наличии смартфона с поддержкой 5G. При этом попадая в сеть трафик абонента не тарифицируется.