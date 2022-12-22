Один из лотов на частоты 5G в Казахстане продан

Лот был продан по цене, в 35 раз превышающей стартовое предложение в 1,7 млрд тенге.

В конце ноября на электронной торговой площадке E-auction.gosreestr.kz появилось два лота по продаже радиочастотного спектра в полосах 3600-3700 и 3700-3800 МГЦ (100 МГЦ). Аукцион предполагает распределение полос частот на внедрение и развитие сотовой связи 5G.

Сегодня, 22 декабря, объявлено о том, что первый лот в диапазоне 3600-3700 МГЦ был продан. Об этом сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

«Сегодня историческое событие в телекоммуникационной отрасли Казахстана — впервые мы проводим открытый аукцион на радиочастоты для 5G. В конкурентной борьбе завершены торги по лоту № 1 в диапазоне 3600-3700 МГЦ. Цена победной заявки 62,669 млрд тенге. Этот кейс — наглядный пример того, как открытый и конкурентный аукцион на национальные ресурсы может быть хорошим источником пополнения бюджета», — заявил министр.

Стартовая цена каждого лота составляла 1,761 млрд тг. Багдат Мусин добавил, что аукцион по второму лоту ожидается завтра.