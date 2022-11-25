Объявлен аукцион на частоты 5G

Стартовая стоимость одного лота составляет более 1,7 млрд тенге.

На электронной торговой площадке E-auction.gosreestr.kz появилось два лота по продаже радиочастотного спектра в полосах 3600-3700 и 3700-3800 МГЦ (100 МГЦ). Аукцион предполагает распределение полос частот, на внедрение и развитие сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. Продавцом выступает РГУ «Комитет телекоммуникаций Министерства Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК». Стартовая стоимость одного лота составляет 1 761 225 000 тг., торги начнутся 20 декабря 2022 года в 10:00 (заявки принимаются до 09:55 этого же дня).

В МЦРИАП ранее поясняли, что в целях обеспечения конкурентных условий в конкурсе смогут принять участие порядка 100 компаний. По условиям двух лотов, покупатель должен иметь разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающую не менее шести областей, городов республиканского значения и столицы.

В настоящее время в Казахстане технология 5G запущена в пилотном режиме и развернута локально в нескольких городах. Как упоминал Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сделать «ковровое покрытие» всех населенных пунктов не представляется возможным, поэтому его реализуют по локациям. В приоритете будут те, где находится наибольшее количество пользователей — в основном это общественные места.

К слову, именно 5G лежит в основе построения Умных городов — а различные аспекты построения умных городов обсудим на конференции Profit Smart City Day, регистрация продолжается!