Второй лот на частоты 5G продан

Покупатель обоих лотов — консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Kcell».

В конце ноября в Казахстане выставили на аукцион лоты на частоты 5G — радиочастотный спектр в полосах 3600-3700 и 3700-3800 МГЦ (100 МГЦ).

Первый лот в диапазоне 3600-3700 МГЦ, был продан 22 декабря. А сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что аукцион на второй лот также состоялся. Радиочастотный спектр в полосах 3700-3800 МГЦ приобретен за 93,4 млрд тг. Покупатель обоих лотов — консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Kcell».

Стартовая цена каждого лота составляла 1,761 млрд тг.