5G в Казахстане: готовы ли победители к масштабному проекту?

Операторы обязаны активировать более 7000 базовых станций, чтобы к 2027 году покрыть сетью 5G 75% городов республиканского значения и 60% областных центров.

22 и 23 декабря прошел аукцион на радиочастоты для развития 5G. За два дня определились цены двух лотов, а победителем стал консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Kcell».

Согласно условиям аукциона, победители принимают на себя лицензионные обязательства по развертыванию сети пятого поколения в Казахстане. Консорциум обязан в течение первого года установить 391 базовую станцию 5G в Астане, Алматы и Шымкенте. А в последующие четыре года — по 784 базовые станции в год в областных центрах и городах республиканского значения. В общей сложности операторы обязаны активировать более 7000 базовых станций, чтобы к 2027 году покрыть 75% городов республиканского значения и 60% областных центров технологией 5G. Аналитики отмечают высокий уровень проведения аукциона, а также продуманные условия реализации проекта по развертыванию 5G.

У обоих операторов есть большой опыт в 5G. В декабре прошлого года Kcell запустил сеть 5G в Туркестане. Это первый запуск в Казахстане сети нового поколения, покрывающий территорию всего города. В ходе тестовых замеров скорость передачи данных достигала 1,4 гигабайта в секунду. Подключится к сети пятого поколения может любой абонент Kcell/activ при наличии смартфона с поддержкой 5G. При этом, попадая в сеть, трафик абонента не тарифицируется.

Что касается Tele2/Altel, то оператор стал первым в Казахстане, запустившим тестовые пользовательские зоны 5G в Алматы осенью 2021 года. Пользоваться безлимитным и бесплатным интернетом в сети пятого поколения абоненты Tele2/Altel могут на прогулочной улице Панфилова, а также туристических жемчужинах — высокогорном катке Медео и горнолыжном курорте Шымбулак. Скорость передачи данных, достигнутая на этих сайтах в тестовых запусках — 1,2 гигабита в секунду.

Также по данным Kcell, за 2022 год компанией было установлено и модернизировано оборудование на 1272 базовых станциях по всему Казахстану. При этом оператор использует новейшее LTE решение — 5G-ready. Такой подход при наличии частотного спектра позволит в кратчайшие сроки произвести перенастройку до сети пятого поколения.

Вместе с этим, в технических лабораториях Altel уже получилось совершить первый тестовый звонок в технологии VoNR, который является целевым решением голосовой/видеосвязи для сетей 5G. Также, оператор первым в стране осуществил коммерческие запуски технологий VoLTE и IPv6. VoLTE в сети Tele2/Altel пользуется уже более 2 миллионов абонентов — рекордный показатель для страны. А технология IPv6 просто необходима для развертывания сетей 5G.

Оба оператора с 2020 года принимали активное участие в реализации программы «250+» по искоренению цифрового неравенства между сельскими и городскими жителями. Тогда ими также были приняты лицензионные обязательства от государства по обеспечению связью порядка тысячи сельских населенных пунктов с населением от 250 человек. В 2020–2021 годах Kcell обеспечил интернетом и связью 672 поселка Казахстана с населением свыше 250 человек, из них в 2021 году — 110 сельских населенных пунктов сверх обязательств. Мобильный оператор Tele2/Altel также принимает активное участие в проекте. Так, осенью 2022 года оператор зафиксировал рекордные 20 миллионов GB трафика мобильного интернета в своей сети в селах, подключенных по программе 250+. В результате более миллиона сельских жителей стали частью современных экономических процессов страны.