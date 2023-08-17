Тамара Дуйсенова провела совещание по использованию цифровых образовательных ресурсов

Участники обсудили потенциал электронных ресурсов и возможные варианты их использования для совершенствования образовательного процесса.

14 августа 2023 года под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан — министра труда и социальной защиты населения Т. Дуйсеновой прошло совещание по вопросам использования в учебном процессе электронных учебников. В нем приняли участие вице-министры просвещения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, а также представители АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», НАО им. Ы. Алтынсарина, АО «Талдау», ведущих издательств школьных учебников и IT-компаний.

Вице-министр просвещения А. Ильясов доложил о текущей ситуации по обеспечению школ электронными учебниками и планируемых мерах по дальнейшему развитию данного направления. Представители издательств и IT-компаний представили свои последние разработки в области электронных учебников и образовательных платформ. Участники совещания обсудили потенциал электронных ресурсов и возможные варианты их использования для совершенствования образовательного процесса. При этом было отмечено, что педагоги должны иметь право выбора электронных ресурсов.

Подводя итоги совещания, Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по выработке механизмов обеспечения школ электронными учебниками и цифровыми образовательными ресурсами, по переводу учебных материалов в цифровой формат и их применению в учебном процессе.

Напомним, 6 октября в Алматы состоится конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ходе конференции у ее участников будет возможность взглянуть на международный опыт, узнать о тенденциях развития ИТ-индустрии, о новых образовательных программах и решениях.