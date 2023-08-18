Школа программирования Яндекса обновляет формат работы в Казахстане

Цель Школы — обучение программированию и подготовка подростков к профессиональной карьере в IT.

В 2023 году Школа программирования Яндекса в Казахстане изменит формат работы. Программа станет более интенсивной, появится онлайн-формат обучения для учеников, прошедших базовый курс Школы, а именно — короткие курсы по IT-профессиям в Яндекс Лицее. Обновленный формат предусматривает, как и прежде, оффлайн-занятия для школьников — обучение программированию на языке Python — дважды в неделю.

«Мы обновили программу, дополнили ее новыми темами, сделав более насыщенной и интенсивной. Все это сделано для того, чтобы обучение в Школе отвечало современным запросам к подготовке IT-специалиста», — отметил Тайыр Байдуйсен, руководитель Яндекс Такси в Казахстане.

Для участия в оффлайн-занятиях в Школе программирования необходимо пройти отбор, который состоит из двух этапов — онлайн-тестирования и собеседования с преподавателем. Те, кто успешно завершит первый год обучения в Школе, получат возможность поступить на бесплатные короткие онлайн-курсы по IT-профессиям в Яндекс Лицее. Это веб-разработка на Django, машинное обучение, разработка игр и анализ данных. Курсы рассчитаны на несколько месяцев, после чего ученики смогут подготовить и защитить командные проекты. Эти курсы станут логичным продолжением офлайн-обучения.

После курсов ребята смогут попробовать свои силы в качестве junior-разработчиков, аналитиков, бэкендеров, используя большое количество прикладных навыков и инструментов. Преподаватели и менторы для всех направлений — это, как и раньше, эксперты Яндекса.

Напомним — в октябре 2017 года проект был запущен в Казахстане на базе НАО «Республиканская физико-математическая школа» в Алматы и в Астане. Яндекс выступает партнером проекта и инвестирует в развитие Школы на территории Казахстана. Выпускники участвуют в крупных международных хакатонах и олимпиадах, которые проводят такие IT-компании, как Google, Facebook и Huawei, имеют успешное участие в WorldSkills Juniors, поступают в профильные вузы, включая зарубежные.

Отметим, что 6 октября в Алматы состоится конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ходе конференции у ее участников будет возможность взглянуть на международный опыт, узнать о тенденциях развития ИТ-индустрии, о новых образовательных программах и решениях.