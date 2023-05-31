PROFIT Industry & Energy Day 2023: современная промышленность уже неотделима от цифровизации

Насколько активно казахстанские предприятия внедряют цифровые решения?

19 мая в Астане прошла седьмая конференция PROFIT Industry & Energy Day 2023, посвященная цифровизации промышленности и энергетики. Ежегодно площадка конференции собирает крупнейшие казахстанские промышленные и энергетические компании для обсуждения передовых информационных технологий, тенденций рынка и решений, способных дать бизнесу преимущества в конкурентной борьбе.

C каждым годом информационные технологии становятся все более неотъемлемой частью промышленности и энергетики. Стремительные изменения в этой сфере вынуждают компании, работающие в этих областях, постоянно совершенствоваться и приспосабливаться к новым требованиям и вызовам. Одной из главных тенденций нынешнего времени эксперты называют массовое использование Интернета вещей. Все больше устройств на заводах и электростанциях будет подключаться к сети, позволяя операторам контролировать и управлять производством и электроснабжением более эффективно. Кроме того, технологии также влияют на производство и распределение энергии. Например, автоматизация повышает эффективность нефтеперерабатывающих заводов, а внедрение технологии блокчейн в энергетике позволяет на каждом этапе потребления энергии отслеживать ее путь, снижая расходы и предотвращая мошенничество. По всему миру промышленные предприятия активно внедряют цифровые решения, и можно уже говорить о том, что промышленность без технологий обойтись не может.

О казахстанских реалиях и технологиях, которые уже используются в отечественной промышленности, рассказал Нурсултан Махатов, заместитель директора департамента цифровизации и государственных услуг Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Увеличить объем притока инвестиций невозможно, не отвечая глобальным вызовам мировой экономики. Цифровые технологии являются общепризнанным трендом и основным фактором конкурентоспособности компаний во всех отраслях. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов государства — для обеспечения стратегической конкурентоспособности, минимизации рисков и повышения эффективности. Промышленная революция или Индустрия 4.0 позволила странам по всему миру добиться впечатляющих темпов экономического роста. Согласно последним, исследованиям цифровая трансформация может принести европейской экономике в ближайшие пять лет более 110 миллиардов евро ежегодного дохода. Для Казахстана развитие Индустрии 4.0 предоставляет дополнительные возможности, благодаря которым можно снизить влияние объективных факторов, таких как малый внутренний рынок, большие расстояния при отсутствии выхода к морю, дефицит квалифицированной рабочей силы и другое», — говорит Нурсултан Махатов.

На сегодняшний день прирост доли крупных и средних промышленных предприятий, использующих цифровые технологии, составляет среднем 3,5% ежегодно. В 2019 году в РК было 4,8% крупных и средних предприятий, которые используют информационные технологии. Согласно последним данным бюро нацстатистики, в 2022 году эта цифра выросла до 12,9%. Спикер рассказал, что перед государством стоит задача по поэтапному увеличению доли крупных и средних предприятий, использующих ИТ, до 23% к 2025 году. В настоящее время на 13 крупных предприятиях ГМК реализуется 50 цифровых проектов, внедрено уже 33 из них.

«Нами проводится работа по созданию Национальной информационной системы промышленности. Она объединит всех стейк-холдеров — государство, ИТ-компании, институты развития и промышленные предприятия. Она будет способствовать цифровой трансформации и переходу к Индустрии 4.0. НИСП станет единой информационной площадкой, охватывающей все этапы развития промышленного предприятия — от зарождения идеи до выхода на международный рынок», — подлился Нурсултан Махатов.

О том, как цифровая трансформация может являться драйвером развития промышленности, а также о подготовке Национальной информационной системы промышленности, рассказал Алмас Мукашев, руководитель дирекции цифровой трансформации АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazIndustry“».

«В 2022 году нами проведены масштабные работы в рамках содействия цифровой трансформации промышленности РК: разработаны 43 цифровые стратегии (ИТ-архитектуры) для промышленных предприятий, проведены обучающие мероприятия по тематикам Индустрии 4.0 и создана база знаний, оказаны меры государственного стимулирования. В 2023 году мы планируем увеличить долю промышленных предприятий, использующих цифровые технологии, разработать концепцию роботизации промышленного сектора, а также разработать техническую документацию Национальной системы промышленности. НИСП поможет повысить эффективность обмена информацией о состоянии промышленности, упростит компаниям ведение бизнеса, обеспечит полной и достоверной информацией госорганы», — выступил Алмас Мукашев.

Один из примеров того, как происходит внедрение цифровых решений на предприятии, привели Мариям Игисенова, начальник Управления планирования, автоматизации и реинжиниринга нефтепереработки АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» и Иван Никитин, старший менеджер отдела развития информационных систем ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». Они представили проект по цифровизации интегрированного газохимического комплекса и внедрению удаленной системы мониторинга и управления. Проект предполагал комплексное внедрение интегрированных цифровых систем передачи данных, безопасности, связи и телекоммуникаций. В результате ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» получило полностью управляемую систему, обеспечивающую контроль физической и информационной безопасности, налаженные бизнес-процессы, двустороннюю интеграцию с системой электронных госзакупок и систему управления персоналом.

О подходе вендора к цифровой трансформации и важных моментах, на которые необходимо обратить внимание, рассказал Николас Гутиеррес, управляющий директор Axellect. Компания уже более 30 лет помогает крупным промышленным предприятиям перейти на «цифровые рельсы».

«Многие компании получают быстрый эффект на старте, но не могут продолжить цифровую трансформацию в долгосрочной перспективе из-за отсутствия системного подхода. Основными барьерами в этом являются децентрализованный подход, попытка создать сразу целевое решение, разрозненные решения и инструменты, высокие затраты на масштабирование, а также отсутствие выстроенной коммуникации и системы мотивации вовлеченных сотрудников. Подход Axellect предполагает три ключевых действия на старте цифровой трансформации, которые позволяют ускорить ее реализацию, обеспечить масштабируемость и приживаемость цифровых сервисов. Это выстраивание цифровой стратегии, создание цифрового портфеля и проработка сценариев реализации» (создание платформы и построение цифровой фабрики)», — поделился представитель Axellect.

Еще одно решение вендора, оборудование для маркировки, представила Назира Бокаева, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан». Она рассказала о корпорации Brady, которая предлагает широкий спектр решений для маркировки и обеспечения безопасности.

«Продукция Brady позволяет специалистам по техобслуживанию осуществлять быстрое, высокоэффективное и безопасное обслуживание оборудования в таких отраслях, как нефть и газ, телеком, электростанции, пищевые производства, а также металлообработка и строительство. В линейке вендора представлены портативные и настольные принтеры, бирки и этикетки, напольная разметка для производственных помещений, а также система блокировки Lockout Tagout и замки LOTO. Link Master представляет продукцию компании Brady в Казахстане и ЦА. Мы работаем в 9 регионах, а среди наших заказчиков — аэрокосмические и нефтегазовые предприятия, сервисные компании, медицинские и финансовые организации, телеком и госсектор», — выступила Назира Бокаева.

В рамках PROFIT Industry & Energy Day 2023 было также представлено решение Target Zero от компании IKOD. Внедрение автоматизации процессов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды посредством Target Zero позволяет повысить эффективность и прозрачность мероприятий по ОТиОС, отслеживать и устранять несоответствия, а также помогает облегчить организацию и планирование производственного контроля и улучшить качество подготовки отчетности и аналитики по ОТиОС. Все это дает возможность для своевременного и взвешенного принятия управленческих решений и позволяет бизнесу сосредоточиться на своих основных задачах.

В продолжение темы современных решений, применимых в промышленности, стоит упомянуть такие, как трехмерная сейсмическая визуализация, дистанционное зондирование и машинное обучение. Благодаря им промышленные компании могут более точно и эффективно определять местонахождение запасов. Это значительно снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность работы. Кроме того, к областям применения информационных технологий относится автоматизация процессов производства, что позволяет сократить количество ошибок и повысить производительность. Здесь мы также говорим об использовании таких технологий, как робототехника и 3D-печать. Необходимо упомянуть и о значительном развитии систем искусственного интеллекта. ИИ все шире будет применяться для оптимизации работы оборудования и повышения эффективности использования ресурсов. Также он используется для контроля качества производства и предупреждения аварий.

Именно с темой об автоматизации и промышленных роботах в рамках PROFIT Industry & Energy Day 2023 выступил Владимир Туреханов, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники. К слову, в этом году KAAR исполнилось 8 лет.

«Промышленные роботы ближе, чем вы думаете, — с такого интригующего заявления начал Владимир Туреханов. — Промышленные роботы — это не что-то космическое, а то, что уже реально. Есть такой показатель, как плотность роботизации. Это соотношение количества установленных промышленных роботов на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности. Мы с 2017 года начали наблюдать за этим показателем в нашей стране. В 2022 году он составлял 4, а по прогнозу 2023 — будет 5. То есть, пять промышленных роботов на 10 тысяч работников. Для сравнения, плотность роботизации в мире по данным за 2021 год в среднем составила 141. Лидирует Корея с показателем плотности 1000 роботов на 10 тыс. работников. Казахстан с показателем плотности „четыре“ находится пока только в начале пути. Нам стоит воспринимать это как вызов, который может дать шанс нашим предприятиям, которые понимают, что роботизация — это выгода для них и возможность ускориться по отношению к своим конкурентам. Если говорить об импорте промышленных роботов в Казахстан, то в 2022 году их стало завозиться и внедряться, соответственно, существенно больше (76 единиц). Мы думаем, что в 2023 году увидим еще более позитивную цифру — 100 единиц».

В целом спикер настроен весьма позитивно, отмечая, что казахстанские компании промышленного сектора охотно идут в сторону роботизации, осознавая ее преимущества.

Пример цифровизации на производстве «Казатомпром» привел Самат Имбаев, генеральный директор ТОО «KAP Technology»: «В целом процесс цифровизации стартовал в 2018 году на базе информационной платформы EKAP. Было оцифровано около 30 отчетов и более 20 процессов. Тогда система насчитывала более 5 тыс. пользователей. Сегодня в системе работает уже более 10 тыс. пользователей, а автоматизация составляет порядка 70%. К 2023–2024 году мы планируем довести уровень автоматизации более чем до 90%. Мы для себя сфокусировались на двух моментах — это инфраструктурное развитие и мобильность».

Тему цифровизации казахстанской промышленности продолжили Анна Абрамова, директор ДИТ АО «KEGOC» (она рассказала об управлении данными), Данияр Кульманов, начальник управления продуктовой разработки ТОО «BTS» (он представил корпоративное приложение SmartERG) и Серик Алматов, советник по цифровизации Karachaganak Petroleum Operating B.V. (он представил цифровую дорожную карту Karachaganak Petroleum Operating и проект телеметрии на скважинах). А опытом наших ближайших соседей на примере компании «Балтийский берег» поделился Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации. Он привел пример того подхода, который был использован холдингом на пути цифровизации, а также развеял несколько мифов цифровой трансформации.

Еще одна важная тенденция в промышленности — это развитие технологий облачных вычислений. Облачные решения позволяют улучшить гибкость и масштабируемость производства и бизнеса, что особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка. С темой о том, как облачные сервисы могут применяться в промышленности, выступил Калилалло Байтасов, CIO ISL Metals Group.

«Если говорить о трансформации ИТ на предприятиях ГМК, то облачная инфраструктура демонстрирует гораздо большие простоту и эффективность, в отличие от локальной ИТ-инфраструктуры. При этом она обладает высокой надежностью и позволяет выполнять необходимую оптимизацию, что в случае локальных решений было бы затратно и сложно. Облачная инфраструктура — это единая система, работу которой можно оптимизировать, повысив тем самым производительность труда и сократив стоимость. Она также позволяет сократить издержки, избежать затрат на развертывание решений и отказаться от непрофильной деятельности», — отметил спикер. Представитель CIO ISL Metals Group привел примеры решений, которые уже используются на предприятии. Это ИТ-инфраструктура на удаленных объектах, облачная платформа и облачные биометрические СКУД и видеоменеджмент, облачные сервисы сопровождения и контроля бурения.

В целом, можно говорить о том, что технологии изменили промышленный сектор, сделав его более надежным, устойчивым и эффективным. Непрерывное развитие ИТ будет и впредь стимулировать инновации в этой сфере. Особенно учитывая, что Казахстан взял масштабный курс на развитие Индустрии 4.0.

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Видеозапись конференции: