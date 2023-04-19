В РК уже 23 миллиона активных пользователей интернет-банкинга

Только за год их численность увеличилась на 20%.

Интернет-банкинг набирает у казахстанцев все большую популярность. Из года в год количество пользователей растет стремительными темпами. На конец 2022-го численность активных пользователей онлайн- и мобильного банкинга, по данным Finprom.kz достигла 22,9 млн — на 20% больше по сравнению с 2021 годом.

Сегодня практический каждый банк страны имеет свое мобильное приложение. При этом ожидаемо наиболее развиты в этом продукты крупнейших БВУ. Так, в рейтинге популярных мобильных приложений Google Play в секторе «Финансы» за январь–март текущего года лидерами стали мобильное приложение от Kaspi.kz, приложение Jusan от Jusan Bank и приложение Halyk Homebank от Halyk Bank.

Сегодня мобильные приложения БВУ РК включают в себя не только совокупность банковских услуг, но и множество других, формируя целую экосистему. В целом по стране количество всевозможных операций, совершенных посредством онлайн-банкинга, продолжает расти. Цифровизация банковских и финансовых услуг стала неотъемлемой частью развития экономики. Так, к примеру, наиболее востребованным способом совершения безналичных операций у населения является интернет- и мобильный банкинг. Из десяти безналичных операций восемь проводится онлайн.

Отмечается, что в 2022 году доля онлайн-операций в общей структуре безналичных операций составила 64,6% по количеству и 82,5% по объему. Каждый день казахстанцы в среднем проводили более 15,2 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму, превышающую 234,7 млрд тг.