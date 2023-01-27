Больше триллиона понадобится для реализации проекта «Доступный Интернет».

К 2027 году покрытие сетями 5G охватит почти весь Казахстан. Но это будет стоить порядка 1,2 трлн тенге. Об этом на коллегии Минцифры сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Ержан Мейрамов, передает Liter.kz.

«На реализацию нацпроекта „Доступный Интернет“ потребуется порядка 1,2 трлн тенге. Из них 500 млрд тенге — из госбюджета. Остальные — средства операторов связи. Там много различных проектов. Например, один из крупных — доведение оптики до трех тысяч сел. Будет проложено порядка 68 тысяч километров оптики. Мы предусматриваем проект совместно со Всемирным банком. Порядка 48 млрд тенге на субсидирование средних и мелких операторов, чтобы они дальше доводили оптику до сельчан», — сказал Мейрамов.

В Астане, Алматы и Шымкенте в 2022 году запустили тестовые зоны сетей 5G. Также недавно прошел аукцион на радиочастоты 5G. Оба лота выиграл консорциум, состоящий из Tele-2 и Kcell.

В 2023 году чиновники обещают покрыть сетями 5G 15% страны. К 2027 году — 75%. С 2024 года 5G будут внедрять в областных центрах.

«По всей стране будет, когда мы высвободим семисотые частоты и представим эти частоты операторам. И тогда мы будем требовать от них полного, так называемого коврового покрытия», — добавил Мейрамов.

Постепенно операторам связи будут предоставлять частоты для развертывания 5G.