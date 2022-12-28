МЦРИАП подвел итоги аукциона на радиочастоты для 5G

Полученные от аукциона средства будут направлены на развитие отрасли телекоммуникаций в рамках нового национального проекта «Доступный Интернет».

22-23 декабря 2022 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК организовало аукционы для присвоения полос радиочастот для 5G. О результатах проведенных аукционов рассказал заместитель министра цифрового развития Асхат Оразбек в СЦК.

Торги проводились на площадке Gosreestr.kz. Первый лот предлагался в полосах радиочастот 3600-3700 МГц (100 МГц), второй — в диапазоне 3700-3800 МГц (100 МГц). Начальная цена каждого лота составила 1 761 225 000 тенге. В результате торгов цена лота № 1 увеличилась до 62,7 млрд тенге, а предложение за лот № 2 составило рекордные 93,4 млрд тенге. Победителем стал Консорциум в лице АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис», известный под брендами «Теле 2» и «Алтел».

В 2022–2025 годах в Казахстане планируется внедрение сетей 5G согласно Национальному плану «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». При этом национальный ресурс радиочастот является ограниченным, а потому распределение полос РЧС для внедрения и развития сотовой связи пятого поколения 5G/IMT было решено проводить посредством торгов.

«Внедрение технологии 5G обеспечивает высокие скорости передачи данных до 1 Гбит/с, более низкую задержку и поддерживают большее количество пользователей, устройств и услуг. Также этот вид технологии обладает более высокой эффективностью для Умных городов и сервисов для бизнеса, промышленной автоматизации, беспилотного транспорта и других», — сообщил Асхат Оразбек.

Представитель консорциума, генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Сергей Коньков, отметил, что для рынка это первый опыт покупки частот на аукционе.

«Каждый диапазон на счету у операторов, потому аукцион получился напряженным, частот не так много — все предложенные уже заняты действующими игроками — а на 5G выделили всего два диапазона. Для нас проект по внедрению 5G — это огромный объем инвестиций и работ технических специалистов. До конца 2025 года Kcell и Tele2/Altel планируют построить более 7000 базовых станций 5G», — рассказал Сергей Коньков.

По его словам, Казахстан имеет все шансы стать первым в Центральной Азии и СНГ по развитию технологии 5G в стране.

Стоит отметить, что полученные от аукциона средства будут направлены на развитие отрасли телекоммуникаций в рамках нового национального проекта «Доступный Интернет». Этот проект предусматривает обеспечение порядка 3 000 сел оптоволоконными линиями связи, прокладку оптики вдоль республиканских и областных дорог, строительство АМС и подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным селам и т. д.