Всего 5 заявок: мало кто решился хакнуть Минобороны, но военные не сдаются

Министерство обороны определило победителей первого хакатона, однако решило не завершать конкурс IT-проектов.

Жюри первого конкурса IT-проектов министерства обороны Казахстана Hackaton DefTech 2.0 подвело итоги и определило победителей, передает Sputnik.

«Участникам конкурса были предложены технические задания по трем направлениям. На момент проведения отборочного тура министерство получило пять заявок: две — по разработке веб-портала Deftech, три — по созданию программного продукта по проведению конкурсного отбора среди военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе», — отметили в Минобороны.

Вместе с тем задача оценки и анализа обеспечения воинской дисциплины среди курсантов и военнослужащих срочной службы, не вдохновила стартаперов — по ней не поступило ни одного предложения.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев заявил, что военное ведомство продолжит проводить конкурсы IT-проектов.

«До конца года мы намерены провести хакатон по программе, которая будет давать возможность солдатам срочной службы оценивать качество питания, полноту обеспечения вещевым имуществом и другие параметры», — подчеркнул вице-министр.

Сейчас, по словам Ахмедиева, в министерстве готовятся «домашние задания», определяются потребности в таких решениях: «О них мы расскажем рынку, опубликовав технические задания на сайте».

Комиссия рассматривала проекты на соответствие техническому заданию, реализуемость и наличие соответствующих компетенций у разработчика. Победителем по разработке веб-портала Deftech стал Жанат Абкенов. По проведению конкурсного отбора среди военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе жюри посчитало лучшим программный продукт ТОО «Intelligent Data Solutions».

Конкурс продолжается, технические задания можно посмотреть здесь.