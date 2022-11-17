Минобороны объявило конкурс IT-проектов

Технические задания, подготовленные Минобороны, опубликованы на сайте Astana Hub.

Министерство обороны объявило конкурс на создание информационных систем в сфере обороны и безопасности. Конкурс проводит дочерняя организация ведомства — АО «Казахстан ГИС Центр» совместно с международным технопарком Astana Hub, передает Sputnik.

По условиям конкурса Хакатон Defense tech 2.0 разработчикам предложено создать технологические решения по трем направлениям:

— оценка и анализ обеспечения, воинской дисциплины среди курсантов и военнослужащих срочной службы. Оно включает модули «контроль качества питания», «оценка обеспечения вещевым имуществом», «оценка воинской дисциплины».

— создание версии многофункциональной платформы по критериям отбора военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе.

— разработка портала Deftech.

«Технические задания, которые мы предлагаем исполнить IT-специалистам в рамках объявленного конкурса, работают на создание информационных систем в интересах оборонного ведомства», — пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Отборочный тур состоится 28 ноября. Победители определятся по итогам презентации программных продуктов и их дополнительного изучения. Проекты победителей запустят в пилотном режиме на базе заказчика с перспективой подписания контракта.

В конкурсе могут принять участие граждане Казахстана старше 18 лет, IT-компании, стартапы с достаточными ресурсами для реализации пилотного проекта. Допуск к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней оформляются соглашением.