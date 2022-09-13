Jusan продаст Kcell?

В Jusan Bank прокомментировали продажу своей доли в Кселл.

Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank, высказался о возможности продажи доли банка в сотовом операторе Кселл. Напомним — весной этого года на заседании комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК генеральной прокуратуре и агентству финансового мониторинга было предложено изучить вопрос возможного причиненного ущерба государству в результате сделки по продаже 24% АО «Кселл». Правительство страны обратилось к Jusan Bank с просьбой о возврате акций оператора мобильной связи.

Как заявил Нурдаулет Айдосов, Кселл является одной из «привлекательных и доходных голубых фишек портфельных компаний фонда национального благосостояния „Самрук-Казына“ и, конечно, вызывает повышенный интерес у ряда инвесторов». Он рассказал, что банк получил несколько предложений о покупке акций, в том числе — и от самого ФНБ «Самрук-Казына».

«Как вы знаете, Кселл является нашим самым крупным бланковым заемщиком, и с ним реализовано несколько успешных больших проектов, востребованных на рынке. Могу сказать, что окончательное решение нами еще не принято, мы находимся в стадии переговоров. Но вопрос формата сделки и выкупа — коммерческая тайна. Акции торгуются на бирже, и есть ряд миноритариев, на которых может повлиять такая информация. Могу сказать лишь одно — сделка будет взаимовыгодной для обеих сторон», — сообщил глава Jusan Bank.

Jusan Bank стал обладателем пакета акций Кселл осенью прошлого года. Также в состав акционеров вошла Pioneer Technologies S.A.R.L., зарегистрированная в Люксембурге.