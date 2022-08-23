В КазНУ наладили сотрудничество с ZTE Corporation

Университет заинтересован в реализации различных образовательных программ и научно-инновационных проектов.

Председатель правления — ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев провел встречу с делегацией компании ZTE Corporation во главе с генеральным директором по развитию бизнеса ZTE в странах СНГ Вэй Вэй. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области цифровой трансформации и выразили стремление проработать вопросы внедрения и развития инновационных технологий.

Приветствуя почетных гостей в стенах высшего учебного заведения, Жансеит Туймебаев рассказал о плодотворном сотрудничестве КазНУ с известными мировыми компаниями.

«В университете успешно функционируют сертификационные центры, институты, академии высокотехнологичных компаний, таких как Samsung, Hewlett-Packard, Cisco, KoniсaMinolta, Fujitsu, Alcatel, Microsoft, Лаборатория Касперского, Huawei и др. С этими компаниями проведен ряд мероприятий, которые способствовали развитию образования и повышения квалификаций ППС. К примеру, с 2015 года по заказу Samsung Electronics преподавателями КазНУ были разработаны и внедрены курсы по разработке мобильных приложений, интернету вещей (IoT), машинному обучению. Кроме того, нашими сотрудниками и студентами разработаны и запущены проекты по Smart-технологиям, робототехнике, искусственному интеллекту и учебным лабораторным стендам», — рассказал ректор университета.

В заключении своей речи Жансеит Туймебаев отметил, что заинтересован в реализации различных образовательных программ и научно-инновационных проектов, а также готов поддержать все инициативы, направленные на плодотворное сотрудничество в области цифровой трансформации.

В свою очередь, генеральный директор по развитию бизнеса ZTE в странах СНГ Вэй Вэй дал полную информацию о ZTE Corporation и озвучил свои предложения.

«ZTE — ведущий мировой поставщик телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. Корпорация ZTE была основана в 1985 году в Китае, городе Шэньчжэнье. На сегодняшний день во многих странах мира располагаются представительства и исследовательские центры ZTE, в которых трудятся десятки тысяч человек. Компания поставляет оборудование и услуги в 140 стран и регионов, обслуживая более чем 500 операторов связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Африке и СНГ. ZTE уделяет особое внимание инновациям, исследованиям и разработкам, что составляет 10% годовой прибыли ZTE. По всему миру насчитывается 18 научно-исследовательских центров, каждый из которых имеет свою специализацию», — сказал Вэй Вэй.

Он отметил, что взаимовыгодное сотрудничество станет важным шагом и выразил готовность к дальнейшей активизации работы по совместным проектам.