База пользователей Soft POS к 2027 году вырастет на 475%

Потребители все чаще ожидают возможности бесконтактных платежей по умолчанию.

Новое исследование Juniper Research показало, что к 2027 году общее количество продавцов, внедряющих программные POS-решения, превысит 34,5 миллиона во всем мире (рост с 6 миллионов в 2022 году). Этот рост будет обусловлен выходом Apple на рынок Soft POS-терминалов и предоставлением пользователям iOS доступа к мобильному POS-решению. Soft POS позволяет смартфонам или планшетам с поддержкой NFC принимать бесконтактные платежи без дополнительного оборудования.

В исследовании отмечается, что решение Apple разрешить третьим сторонам разрабатывать программные POS-решения, использующие возможности iOS NFC, приведет к притоку специфичных для iOS сервисов. Кроме того, решение Apple обеспечит 1,2 млрд пользователей iOS программными POS-возможностями, что откроет ранее неиспользованный потенциал рынка.

Внедрение Soft POS будет обусловлено растущим использованием бесконтактных платежей — ожидается, что объемы вырастут со 195 миллиардов в 2022 году до 408 миллиардов к 2027 году. Таким образом, потребители будут ожидать возможностей бесконтактных платежей по умолчанию, а мелкие продавцы будут вынуждены внедрять бесконтактные POS-решения. Авторы исследования рекомендует поставщикам программных POS-терминалов ориентироваться на микро- и мобильных продавцов и разрабатывать решения, отвечающие их запросам.