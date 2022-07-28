Алсеко представила платформу Smart ЖКХ

Она позволит цифровизировать управление жилыми домами.

Компания Алсеко открыла в Южной столице информационный центр для председателей ОСИ/ПТ и жителей города, в котором будет оказываться информационная и консультационная поддержка председателям и сотрудникам органов управления (ОСИ/ПТ/КСК), сервисных и управляющих компаний по вопросам их деятельности, а также потребителям коммунальных услуг по счетам Алсеко.

«С 7 января 2020 года вступил в силу Закон Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства“. В рамках принятого Закона предусмотрены только две формы управления: Объединение собственников имущества (ОСИ) и Простое товарищество (ПТ). Прежние формы управления — КСП (К), ПКСП (К), ПК могут осуществлять свою деятельность до 1 июля 2023 года. При этом к установленному ранее законом сроку, 1 июля 2022 года, на новую форму управления перешло только 60% домов в Казахстане. В связи с такой ситуацией открытие информационного центра — это необходимость для практической реализации жилищной реформы, повышения качества предоставляемых услуг и удобства всех участников процесса», — выступил на открытии инфоцентра Юрий Федорцов, генеральный директор АО «Алсеко».

На мероприятии также был презентован проект Smart ЖКХ — web-платформа для прозрачного взаимодействия жителей и органов управления. Она предназначена для организации управления объектами недвижимости, обеспечения коммуникаций с собственниками, формирования и публикации общедомовой информации.

На сайте доступен функционал по организации собраний собственников квартир, голосования, создания обсуждений, регистрации ОСИ и ПТ, изменения собственника квартиры или количества проживающих, прикрепления новых объектов недвижимости и изменения информацию по ним.

«Smart ЖКХ поможет упростить взаимодействие между собственниками квартир и участниками управления домом и повысить прозрачность принятия решений с вовлечением всех заинтересованных лиц», — пояснила Ольга Синдеева, директора по информационным технологиям АО «Алсеко».

Жители, ОСИ и ПТ города уже могут регистрироваться на сайте, для чего потребуется ключ ЭЦП. Пока платформа функционирует только в web-версии, однако планируется запустить и мобильное приложение. Это будет реализовано после запуска проекта облачной ЭЦП, который сейчас находится в проработке. К слову, Алсеко является частным партнером государства по проекту E-Шанырак.

«Основная цель проекта E-Шанырак — создание единой экосистемы ЖКХ и объединение разрозненных ИС в секторе ЖКХ. Государство сможет принимать более эффективные управленческие решения за счет аналитики больших данных, полученных от приложений по управлению домами, действующих на рынке, а также самой информсистемы», — высказался Бауыржан Кабдол, заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Он добавил, что в настоящее время в Казахстане существует порядка 15 приложений по управлению домами, к которым подключено 14 тысяч домов из более чем 80 тысяч, введенных в эксплуатацию. Система E-Шанырак призвана наладить взаимное развитие таких решений и обеспечить их полноценную интеграцию с государственными базами данных.

«Всех граждан, председателей ОСИ и других участников сферы ЖКХ я бы хотел призвать пользоваться современными цифровыми решениями. Приложения для управления домами позволяют обеспечить прозрачность, дать собственникам понять, куда и как расходуются их средства. Система E-Шанырак не конкурирует с рыночными приложениями. Она позволяет госорганам получать аналитику для принятия решений в части госуправления», — добавил Алибек Шеркешбаев, руководитель Офиса цифровизации и коммунальных систем АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (Казцентр ЖКХ). Он отметил также, что идет работа по упрощению процедуры регистрации для голосований собственников жилья в приложениях. Если сейчас для регистрации требуется персональный компьютер с ключами ЭЦП, то в будущем появится возможность использования облачной ЭЦП либо других способов аутентификации, например — биометрии.