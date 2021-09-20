В Казахстане запустили ЖКХ-систему E-Шанырак

Платформа интегрирует разрозненные коммунальные информационные системы и является аналитическим ситуационным центром для государственных органов.

Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на площадке АО «КазЦентр ЖКХ» введена в опытную эксплуатацию система Централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере ЖКХ (Е-шанырак). Платформа E-Шанырак — это цифровая система ЖКХ, которая интегрирует разрозненные информационные системы отрасли и является аналитическим ситуационным центром для государственных органов.

На сегодняшний день в рамках первого этапа информационная система позволяет сформировать аналитические данные (по количеству многоквартирных жилых домов, их техническому состоянию, установленных приборах учета), получаемые от органов управления МЖД. Также система позволяет проводить интеграцию с субъектами естественных монополий и приложениями для управления домом (Е-кск, BI clients и др.).

«Предусмотрено дальнейшее развитие системы, в рамках которого появится возможность формировать рейтинги, реестры управляющих и сервисный компаний. Информационная система E-Шанырак — это масштабный проект, который позволит оцифровать всю жилищно-коммунальную инфраструктуру республики. Накопленные данные в системе E-Шанырак станут ключом к повышению прозрачности отрасли и формированию конкурентного рынка среди участников сектора ЖКХ», — отметил Ербол Толеуов, председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ».

Проект реализуется по механизму ГЧП без бюджетного финансирования.

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