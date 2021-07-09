Облачную ЭЦП планируют ввести в Казахстане

В «Правительстве для граждан» хотят сделать это до конца года.

За электронной цифровой подписью в 2020 году в центры обслуживания населения обращалось 4,8 млн казахстанцев, что составило 30% всех обращений граждан в ЦОНы. При этом часть из них приходили повторно. Это было связано с тем, что, получив ЭЦП на флешку, они теряли ее. Чтобы избежать утери подписи вместе с флешкой, предлагается создать облачную ЭЦП. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин, передает «Курсив».

«Большинство людей предпочитают обращаться за услугами в ЦОНы. Анализ услуг показал, что лишь шесть услуг охватывают 75% обращений услугополучателей. Только за 2020 года 4,8 млн граждан пришли за ЭЦП. Это 30% от всех обращений. Министерством цифрового развития совместно с АО „НИТ“ прорабатывается вопрос по внедрению облачного ЭЦП», — сказал он.

По его мнению, данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП и станет ключевым для перевода людей на онлайн-обслуживание. Облачное ЭЦП будет храниться на удаленном сервере.

«Люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать ЭЦП и подписывать документы. Ожидаем, что до конца года это будет масштабировано в платформе eGov https://profit.kz/tags/egov/. Этим занимаются АО „НИТ“, которое ответственно за портал», — сказал спикер.