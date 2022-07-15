Багдат Мусин предложил избавиться от Холдинга «Зерде»

Министр считает целесообразным также объединить АКФ «ПИТ», Astana Hub и QazInnovations.

На вчерашнем расширенном заседании правительства, в котором принял участие Касым-Жомар Токаев, Багдат Мусин, министр цифрового развития, получил выговор от Президента. Сегодня же министр озвучил меры, которые, по его мнению, помогут сэкономить бюджетные средства, избавиться от непродуктивных управленцев и установить конкретную ответственность за «медленную» цифровизацию.

На очередном заседании правительства глава МЦРИАП предложил ликвидировать Холдинг «Зерде». Напомним — ранее Президент поручал улучшить работу холдинга, однако, по его мнению, работа не была проведена должным образом. По мнению Багдата Мусина, холдинг является убыточным, а основную долю затрат составляет фонд оплаты труда.

«В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ «ПИТ», Astana Hub и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations». В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать Холдинг «Зерде» с передачей АО «НИТ» напрямую в ведение МЦРИАП РК», — озвучил свое предложение Багдат Мусин.

Министр предложил полностью реорганизовать экосистему по развитию цифровизации в стране. Сейчас в ведении Зерде находятся АО «НИТ», QazInnovations и Astana Hub. В свою очередь, Зерде и АКФ ПИТ подчиняются МЦРИАП. В новой версии экосистемы в ведении МЦРИАП будут находиться АО «НИТ» и объединенные АКФ «ПИТ», Astana Hub и QazInnovations. Согласно представленным расчетам, это позволит сэкономить в год порядка 750 млн тенге только на административных расходах.

Резюмируя итоги заседания, в котором также приняли участие министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министры сельского хозяйства Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Каирбек Ускенбаев, энергетики — Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения — Тамара Дуйсенова, здравоохранения — Ажар Гиният, просвещения — Асхат Аймагамбетов, первый вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков, премьер-Министр РК подчеркнул важность оперативного и результативного исполнения поручений Главы государства.

«Президент высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору. Первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений Главы государства», — сказал Алихан Смаилов.

К слову, ранее Арман Абдрасилов, глава Зерде, прокомментировал результаты работы Холдинга по итогам последних двух лет, отметив позитивные изменения, которых удалось добиться.

«Впервые за всю историю группы компаний мы наладили кадровую работу. Провели полную аттестацию работников. Коллеги объехали всю страну и провели около 2 тысяч тестов и собеседований с каждым работником в каждом регионе. Вся эта работа задокументирована. Инфраструктура разваливалась на глазах. Сети устарели, ЦОД-ы находились в аварийном состоянии, часть комутационных залов затапливало талыми водами в период паводков. Система кондиционирования СЦГО, главного ЦОД в стране, не справлялась с охлаждением в летний период и работникам приходилось охлаждать внешние радиаторы кондиционеров водой из шлангов. Все эти проблемы сегодня наконец-то решены. В 2021 году мы смогли запустить проект „Резервная площадка электронного правительства“. Представьте, все эти годы данные электронного правительства не резервировались, и мы жили с риском потери всей информации в случае аварии. Из-за постоянного дефицита ресурсов загруженность ЦОД не падала ниже 95%. Сегодня, впервые за долгое время, возник профицит ресурсов, и нагрузка на инфраструктуру опустилась до допустимых пределов. Из-за устаревшей сети ЕТСГО со скоростью 90Мбит/с госорганам и акиматам приходилось решать вопросы связи самостоятельно. Сейчас канал расширен до 200Гбит/с, что позволяет покрыть все потребности страны на несколько лет вперед. Хищения составляли не менее 5 млрд тенге ежегодно на протяжении долгого времени, что было доказано проведенным нами аудитом… В любом случае результатами своей работы я более чем удовлетворен», — заявил Арман Абдрасилов.