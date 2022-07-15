Токаев сделал замечание министру Мусину

Причина — «медленная» цифровизация.

Президент сделал замечание министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдату Мусину. На расширенном заседании правительства Токаев подчеркнул, что цифровизация в целом идет медленно, передает Sputnik.

«Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных — цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга „Зерде“, который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра», — сказал на расширенном заседании правительства Президент.