Нацбанк запустил систему мгновенных платежей

Функционал системы позволяет осуществлять переводы по номеру мобильного телефона и платежи по QR-коду между клиентами разных банков.

Национальный Банк Казахстана сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию модернизированной платформы системы мгновенных платежей для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7.

Система разработана с целью предоставления потребителям финансовых услуг удобного и простого платежного онлайн-сервиса с применением инструментов оплаты, вне зависимости от обслуживающего банка. Функционал системы позволяет осуществлять переводы по номеру мобильного телефона и платежи по QR-коду между клиентами разных банков. СМП станет основой для развития и расширения спектра предоставляемых финансовыми институтами цифровых сервисов.

Запуск сервисов осуществляется в два этапа: первый — переводы физических лиц по номеру телефона (P2P-переводы); второй — безналичные платежи посредством QR-кода (по национальному стандарту QR-кода) и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.

«Клиенты будут проинформированы о доступности сервисов своим обслуживающим банком. Для переводов по номеру телефона отправителю денег будет достаточно ввести в мобильном приложении своего банка-участника СМП номер мобильного телефона получателя, указать сумму перевода и банк получателя. После инициирования перевода зачисление денег получателю на его счет в банке-участнике СМП происходит мгновенно. Тарифы на услуги P2P-переводов для своих клиентов банки устанавливают самостоятельно», — прокомментировали в Нацбанке.

На сегодня соглашения об участии в СМП заключили девять банков второго уровня, из которых четыре банка уже открыли доступ к СМП своим клиентам. Остальные находятся на стадии подключения. Новая услуга появится в мобильных приложениях этих банков по мере отладки внутренних процессов. Планируется постепенное подключение к СМП и других казахстанских банков с учетом согласованного графика.