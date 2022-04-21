Мусин объяснил, почему для создания платформы цифрового правительства привлекут местные IT-компании

Однако «окно возможностей» для привлечения зарубежных специалистов не закрывается.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, почему для разработки единой платформы цифрового правительства было принято решение задействовать казахстанские IT-компании, передает Zakon.kz.

«Платформа состоит из множества компонентов. Сейчас мы вырабатываем концепцию, в реализации которой будут участвовать отечественные разработчики. Если какие-то компоненты наши специалисты не смогут реализовать, или же будут затруднения, то мы обратимся к международным платформам, которые имеют у себя в наличии те компоненты, которые нам будут необходимы», — пояснил министр.

Он добавил, что в АО «Национальные информационные технологии» был создан экспертный совет по этому вопросу. Ведомство больше склоняется к тому, что компании с казахстанского IТ-рынка начнут создание отечественной платформы.

«Я буду делать то, что нужно нашей стране, с привлечением казахстанских специалистов и отечественных государственных институтов. Но не буду закрывать окно возможностей для привлечения зарубежных специалистов, чтобы они помогали в реализации нашей казахстанской платформы», — добавил Багдат Мусин.

Напомним — 15 апреля Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщило о привлечении казахстанских IT-компаний для разработки единой платформы цифрового правительства. Ранее для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании «Сбер».