Казахстан создаст платформу цифрового правительства своими силами

По планам Минцифры на это потребуется 2-3 года.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК собирается привлекать отечественные IT-компании к разработке платформы цифрового правительства, которую изначально планировалось создавать вместе со Сбером. Об этом заявил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин, передает Sputnik.

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В министерстве пояснили, что в настоящее время проводится оценка рисков, в том числе с учетом геополитической обстановки. Министерство анализирует ситуацию с учетом мнения экспертной среды и общественности. На сегодняшний день никаких юридических отношений с группой СБЕР по реализации платформы нет. Одно из приоритетных решений, которое рассматривает Министерство — создание платформы для цифровизации на основе ресурсов национального оператора АО «НИТ», отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.

«Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО „НИТ“ своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании», — сообщил вице-министр.

Он уточнил, что сейчас идет технико-экономический анализ, после которого станет известна стоимость цифровой трансформации. В планах Минцифровизации реализовать казахстанскую платформу цифрового правительства в течение двух-трех лет. До конца этого года разработают и начнут применять первые сервисы новой платформы.