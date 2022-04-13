Китайцы построят в КР солнечную электростанцию

Подписаны инвестиционное соглашение и еще один документ о строительстве энергомощностей.

В Кыргызстане планируется построить солнечную электростанцию мощностью 1 000 мегаватт. В Бишкеке прошел международный форум «Трансформация энергетического сектора Кыргызстана на пути к доступной и устойчивой энергии будущего». В рамках форума подписано инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции на 1000 мегаватт в Иссык-Кульской области, передает Sputnik.

От Кыргызстана в подписании участвовали министр энергетики Доскул Бекмурзаев и министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, от Консорциума энергетических компаний — Жао Жанганг (компания CPID) и Гу Хейюн (компания CR20G).

Также подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства солнечной станции и ГЭС на 260 мегаватт в Иссык-Кульской области. В подписании участвовали министр энергетики Доскул Бекмурзаев и представитель испанской энергокомпании Ecoener Рикардо Томас Геррьеро.

Напомним, мощность самой крупной электростанции в стране — Токтогульской ГЭС — составляет 1 200 мегаватт.