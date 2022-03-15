Багдат Мусин ознакомился с ходом цифровизации Северо-Казахстанской области

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК посетил СКО с рабочим визитом.

Немаловажным фактором развития цифровых технологий в стране является подготовка кадров и профориентация детей и молодежи. Таким центром в Северо-Казахстанской области стал Дворец школьников Петропавловска, который сегодня посещают более 2,5 тыс. детей. Ключевыми направлениями работы организации определены развитие естественных и технических наук, в том числе информационных технологий. Здесь имеется свой IT-центр, в котором школьники изучают основы программирования, робототехнику и мехатронику, электронику и прочие направления.

Министр отметил высокий потенциал образовательного учреждения и подчеркнул, что деятельность Дворца школьников важна для исполнения поручения Президента РК по подготовке не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов, которое он озвучил в своем сентябрьском Послании. Кроме того, Багдат Мусин посетил и одно из старейших казахстанских предприятий — завод имени С. М. Кирова, известный производством первых отечественной компьютерной техники. Предприятие также поставляет приборы автоматики, телемеханики и систем обеспечения безопасности для железнодорожного транспорта, специальные средства связи, полигонное оборудование для нужд силовых ведомств, а также оборудование для предприятий нефтегазового комплекса.

Багдат Мусин проинспектировал работу специализированного ЦОНа. Особое внимание министр уделил биометрической системе, которую планируют внедрить для сдачи экзамена на водительские права. По словам министра, она будет способствовать повышению качества полученных водителями знаний и послужит эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. Оценил глава ведомства и оказание государственных электронных услуг. Местные автолюбители признают, что перерегистрировать автотранспорт через мобильные банки намного удобнее и практичнее, чем сидеть в очередях.

«На самом деле, была большая проблема, что люди, которые подавали документы и заходили на экзамен, были разными. Я сам видел это. Хотя мне все говорили, что с этим все нормально. Пришлось прийти инкогнито и понять весь этот процесс. В базе данных таких людей значительное количество. Мы начали искать нормальные пути решения этой проблемы, оснастили компьютеры видеокамерами и турникетами, которые должны стоять перед входом в кабинет с биометрической идентификацией», — сказал Багдат Мусин.

Одним из флагманов Северо-Казахстанского региона является молочно-товарная ферма ТОО «Зенченко», деятельностью которой является производство и поставка молочной продукции. Здесь содержится более 1,5 тыс голов скота, а для того, чтобы управлять таким крупным предприятием, применяется программное обеспечение DairyPlan C21, которое позволяет получать комплексную картину молочной продуктивности и поведения каждой коровы, предоставляет подробные данные о надоях, здоровье, плодовитости и питании всего стада.

Рабочая поездка министра завершилась визитом в село Трудовое Аккайынского района. Здесь Багдат Мусин ознакомился с ходом реализации поручения Главы государства по устранению «цифрового неравенства» и обеспечению сел качественным интернетом. Так, на сегодняшний день, широкополосным доступом к интернету обеспечено 496 населенных пунктов СКО. В Трудовом, население которого составляет 751 человек, имеется мобильная связь, которую поддерживают три оператора, а также 3G-интернет.

Всего, по данным МЦРИАП РК, в 425 населенных пунктах области действуют сети третьего поколения 3G. Реализуется проект по построению сетей стандарта 4G (LTE). Эти сети введены в эксплуатацию в 39 населенных пунктах Северо-Казахстанской области.

Помимо этого в акимате для сельчан установлены пункты общественного доступа eQoldau. Такие ПОДы уже работают в 533 селах страны. С их помощью жители сел могут получать в электронном формате государственные услуги и сервисы, осуществлять финансовые операции, записываться на прием к врачу, заказывать и покупать товары и услуги в маркетплейсах и т. д.