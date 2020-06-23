Завод имени Кирова налаживает выпуск компьютеров

Пока комплектующие будут поставляться из Китая, однако со временем доля локализации производства должна быть увеличена.

С июля АО «Завод им. С. М. Кирова», расположенное в Петропавловске, начнет выпускать компьютеры. Об этом рассказал глава региона Кумар Аксакалов. По его словам, сборка пяти тыс. ПК на общую сумму 1,4 млрд тенге стартует в июле. В настоящее время ожидается поставка комплектующих, которые должен отправить китайский партнер завода. Сейчас на заводе работает более 550 человек. Выпуск радиоэлектронной продукции стал возможен благодаря проведенной модернизации.

«Наши предприятия развиваются и актуализируют свою деятельность. Они уже стали конкурентоспособными и представляют интерес для иностранных компаний, которые охотно идут на сотрудничество», — отметил Кумар Аксакалов на заседании акимата.

Для проекта специально отведен отдельный цех по производству новой электронной продукции, его общая площадь — более 6 тыс. кв. метров. Основное направление нового цеха — производство компьютерной техники и другой электронной продукции, востребованной на рынке.

«Понятно, что многие с иронией подумают об этом, сравнивая нас с попыткой сборки планшетов в Актау. Но у нас есть оборудование, у нас есть база, у нас есть технологии, мы на этом специализируемся», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Стоит отметить, что в прошлом году завод запустил новую линию по производству многослойных печатных плат 5 класса точности. Кроме того, в ноябре 2019 года совместно с китайскими партнерами собраны первые тестовые версии ультрабуков.