На заводе имени Кирова наладят производство компьютеров

Первые ПК с собственной материнской платой сойдут с конвейера уже в декабре.

Генеральный директор завода имени Кирова Амангельды Аргимбаев сообщил, что на предприятии налаживают производство компьютеров. В начале ноября в Петропавловск приедут специалисты из Китая, чтобы обучить работников предприятия сборочному производству компьютеров. По его словам, локализация сборки составит 50%, а первые компьютеры с собственной материнской платой будут изготовлены уже в декабре 2019 года, передает Liter.kz.

«Большая работа проведена с министерством цифрового развития по проекту оснащения государственных органов и квазигосударственного сектора компьютерной и серверной техникой. Требования к ней очень строгие, и мы сейчас настраиваем на это все наше производство», — рассказал Амангельды Аргимбаев.

Он также сообщил, что в этом году объем производства на предприятии значительно увеличился, портфель заказов составляет свыше 10,5 млрд тенге. АО «Завод имени С. М. Кирова» специализируется на выпуске электротехнической продукции и электрооборудования и является единственным предприятием в Казахстане, где производятся печатные платы 5 класса точности и специализированные средства связи для различных отраслей экономики от нефтедобычи до железнодорожного транспорта.