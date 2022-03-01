«Белые» майнеры просят власти Казахстана оставить налог на прежнем уровне

Они задаются вопросом, откуда взялась ставка именно в 10 тенге за киловатт в час.

28 февраля в Нур-Султане состоялась пресс-конференция Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана. Руководители ассоциации и компаний BTCKZ, Enegix, GDA рассказали о развитии отрасли майнинга, а также поделились вызовами, стоящими перед ними, передает Zakon.kz.

Так, президент ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров Алан Дорджиев сообщил, что первый вызов, с которым столкнулись сегодня «белые» майнеры, это отключение от электричества майнинговых дата-центров. Из-за этого в Казахстане они не работают уже порядка двух месяцев.

«Причины отключения электричества у KEGOC разные, начиная с дефицита. В то же время, когда дефицита нет, электричество не поставляется. Второй момент — инициативы правительства и уполномоченных органов по увеличению налога на криптомайниг, который всю эту индустрию может благополучно убить и свести на нет», — отметил президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров Алан Дорджиев.

Участники пресс-конференции задаются вопросом, откуда взялась ставка именно в 10 тенге за киловатт в час, как производились расчеты, производились ли они вообще, и почему власти не встречаются с крупными игроками отрасли и не обсуждают с ними предстоящие нововведения. По данным Дорджиева, в легальных дата-центрах трудится порядка 2500 человек, средняя заработная плата которых составляет от 400 тыс. тенге.

Его поддержал глава компании Enegix Жанат Альдебергенов. Компания, по его словам, в сентябре вышла на полную мощность, с размещением майнингового оборудования на сумму более 500 млн долларов, и осуществляла свою деятельность в полном соответствии с законодательством Казахстана: на дата-центр были выданы соответствующие технические условия, компания зарегистрирована в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В прошлом году им недодавали энергию, а с начала этого года и вовсе отключили.

«В результате неосуществления деятельности на протяжении пяти месяцев происходит отток квалифицированных кадров, за последние полтора месяца мы потеряли более 20% сотрудников, которые при стабильной работе должны были пройти повышение квалификации заграницей. Невозможно исполнять свои обязательства перед клиентами, инвесторами. Если будет дальше так продолжаться, и нам не будет подана электроэнергия, компания буквально в течение месяца может быть окончательно парализована», — заявил Жанат Альдебергенов.

В этой связи он попросил Министерство энергетики и АО «KEGOC» в этот переходный период подать электроэнергию для жизнедеятельности компании. В противном случае, добавил спикер, майнинг в Казахстане, оставшись без поддержки государства, рискует потерять инвесторов.

По словам директора компании BTC KZ Дин-Мухаммеда Маткенова, для майнинга нужно определить техрегламент.

«Мои предложения — нужно определить техрегламент и признать майнинг промышленностью. Мы видим, что ни одна индустрия за всю историю Казахстана не приводила к энергодефициту. Он случился из-за бесконтрольного подключения к энергосетям, потому что нет четкого технического регламента», — считает Дин-Мухаммед Маткенов.

Глава компании добавил, что «белые» майнеры готовы платить налоги, но все должно быть в разумных рамках.

«Нужно создавать условия. Наши иностранные партнеры, владельцы оборудования, готовы платить налоги, но все должно быть в разумных рамках. Нужно понимать, что блокчейн — это эволюционное будущее интернета. Но сейчас из-за отключения майнеров от электричества наша компания уже уволила 130 человек, а партнеры планируют вывезти 50% оборудования из Казахстана», — поделился Дин-Мухаммед Маткенов.

В завершение Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана предложила создать диалоговую площадку с участием представителей отрасли, экспертов, журналистов и приглашает заинтересованные государственные и квазигосударственные органы к выработке предложений для дальнейшего развития новой индустрии в Казахстане.