Казахстанским майнерам не подключат электроэнергию до 15 марта

Сейчас 30 компаний легально добывают криптовалюту в Казахстане.

28 февраля должен был быть последний день отсутствия подачи электроэнергии для легально работающих майнеров. С 1 марта все майнинговые фермы, которые работают легально и платят налоги, должны были получить электроэнергию. Однако эти ограничения продлеваются до 15 марта. Об этом рассказал директор департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов, курирующий вопросы майнинга. На сегодняшний день на территории Казахстана 30 компаний легально добывают криптовалюту, передает Liter.kz.

«В Казахстане на данный момент есть майнинговые компании, которые полностью отключены от электроэнергии. Их 70-80%. Есть и те, кто подключен, но с ограничениями, например, по мощностям подачи. Они работают законно, но есть требование KEGOC отключить их, однако законно ли это требование?», — задался вопросом Азамат Бейсенбенов.

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) отключила майнинг-фермы от электричества 24 января. До этого 13 объектов нелегального майнинга отключили от электроэнергии в Казахстане еще в ноябре 2021 года.

8 февраля Президент РК на расширенном заседании правительства поручил проверить все майнинговые фермы и поднять налоги в этой сфере. Решить эти вопросы соответствующим ведомствам поручено до 15 марта. На заседании правительства 15 февраля министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об увеличении налога на майнинг.

За февраль выявили несколько незаконно работающих майнинговых ферм: в Экибастузе, Алматы, Карагандинской области.