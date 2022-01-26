Майнеров РК обесточили

KEGOC разослала майнинговым компаниям предупреждение об отключении электричества.

Оператор по управлению электрическими сетями KEGOC временно отключил от энергоснабжения предприятия, занимающиеся добычей криптовалют в Казахстане. 21 января майнинговым компаниям разослали соответствующие уведомления.

Такое решение в KEGOK обосновали напряженной ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии. Поставки электрической энергии цифровым майнерам полностью отключаются с 24 по 31 января 2022 года.

«В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года, включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг (полное ограничение с 00.00 до 24.00 по Нур-Султану)», — заявили в KEGOK.

Напомним — 25 января в нескольких крупных городах РК (Алматы, Таразе, Шымкенте, Талдыкоргане), а также в Алматинской области наблюдались серьезные перебои с электричеством. По предварительным данным, отключение было связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.