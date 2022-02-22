13 майнинговых ферм выявили в Казахстане

Их суммарная мощность составила 202 МВт.

В результате проведенных проверок за последние пять дней мобильными группами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает Zakon.kz.

В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с общей мощностью 31,3 МВт, в Павлодарской области — 22 МВт, в Туркестанской области — 3,28 МВт, в Акмолинской области — 1,03 МВт, в Костанайской области — 0,82 МВт, в Нур-Султане — 1,8 МВт, в Алматы — 3,5 МВт, в Шымкенте — 4 МВт.

Как заявили в Министерстве энергетики РК, работа мобильных групп по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится. По выявленным случаям уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия.