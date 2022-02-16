Налог на майнинг в Казахстане увеличат в 10 раз

На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о кратном увеличении налога на майнинг в стране.

По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг министерством прорабатываются соответствующие подходы. На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями, передает Zakon.kz.

По словам Алибека Куантырова, майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций. В связи с этим министерство предлагает рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей. На сегодняшний день министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений главы государства.

«Для майнинговых компаний предлагается увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии. Основной причиной, по которой майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих организаций и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций, является привлекательный тариф. Поэтому предлагается выделить майнеров в отдельную группу потребителей энергопроизводящих организаций, а затем установить им более высокие тарифы», — заявил Алибек Куантыров.