Открыт набор на оплачиваемые стажировки в Kolesa Academy

Поступить могут Data-аналитики, PHP-разработчики и HR-менеджеры.

Kolesa Group запускают оплачиваемую стажировку для начинающих Data-аналитиков, PHP-разработчиков и HR-менеджеров. В течение двух месяцев стажеры будут работать в Kolesa Academy над реальными задачами продуктов, которыми пользуются 12,5 млн пользователей. Стажировка будет проходить офлайн в офисе Kolesa Group в Алматы, иногородним оплатят аренду жилья. Стажеры будут получать по 150 тыс. тг в месяц.

1 марта стартуют потоки PHP и HR, 9 марта стартует Data-аналитика. Во всех трех направлениях стажеров будут сопровождать менторы — специалисты в области data-аналитики, backend-разработки и human resources. Лучшие стажеры получат предложение и станут частью Kolesateam.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.