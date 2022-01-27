В Казахстане подводят итоги проекта 250+

В селах с численностью от 250 человек телеком-операторы создали инфраструктуру для доступа к высокоскоростному мобильному интернету.

В Казахстане подходит к завершению проект «250+», в рамках которого по договору о шеринге сети операторы мобильной связи создали инфраструктуру для доступа к высокоскоростному мобильному интернету в селах с численностью населения от 250 человек. С момента запуска программы «250+» в 2020 году жители множества отдаленных сел страны получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Главной целью проекта 250+ стало искоренение цифрового неравенства между городским и сельским населением, обеспечение сельчан равным доступом к современным средствам коммуникаций.

Над проектом 250+ работают три казахстанских мобильных оператора, которые подписали договор о совместном использовании сетей в рамках программы. Это позволяет жителям села самостоятельно выбирать оператора вне зависимости от того, какая компания установила базовую станцию. Свои базовые станции мобильные операторы подключили к оптоволоконным линиям, построенным АО «Казахтелеком».

Как рассказали в АО «Кселл», в 2020 году оператор установил базовые станции в 329 сельских населенных пунктах и дополнительно в 130 селах — сверх обязательств. В 2021 году компания обеспечила интернетом 213 сел, установив 212 базовых станций — 102 базовые станции согласно лицензионным обязательствам и 110 базовых станций сверх обязательств. Количество абонентов Kcell и activ, получивших доступ к Сети, составило около 670 тыс. человек.

«Проект „250+“ — это важный социальный проект, инициированный в интересах сельского населения страны. Для Kcell, как компании, которая реализует стратегию по переходу к цифровому оператору, проект „250+“ очень важен, так как главная его цель — искоренение цифрового неравенства. Поэтому мы работали с полной самоотдачей и выполнили план по установке базовых станций в селах сверх обязательств. Считаю, что этот проект внесет существенный вклад в развитие экономики страны. Успешное выполнение проекта „250+“ стало возможным благодаря поддержке государства, а также компании „Казахтелеком“», — отметил Юрий Харламов, СЕО Kcell.

Глава компании подчеркнул, что с завершением проекта «250+» работа по обеспечению сел интернетом не остановится. Кселл продолжит развертывание сети LTE в 249 селах страны в рамках проекта «ВОЛС СНП» (волоконно-оптические сети в сельских населенных пунктах). Этот проект будет осуществлен в течение 2022 года на базе оборудования «Казахтелеком».