Сотовые операторы подписали договор о шеринге сети

Шеринг ради села: сотовые операторы Казахстана договорились о совместном использовании сетей в рамках проекта «250».

Сегодня представители трех сотовых операторов РК — ТОО «КаР-Тел», ТОО «МТС» и АО «Кселл» подписали договор о совместном использовании сетей в рамках проекта «250+». Документ предусматривает доступ жителей к сетям всех мобильных операторов в почти 1 000 сельских населенных пунктах страны с общим населением 600 тыс. человек, где будет реализован данный проект.

Программа «250+» — это первый инфраструктурный проект республиканского масштаба с участием всех трех операторов мобильной связи Казахстана. В его рамках предполагается создание инфраструктуры для доступа к высокоскоростному интернету в селах с численностью жителей 250 и более человек, преимущественно на базе подключений к оптоволоконным линиям, прокладываемым АО «Казахтелеком».

Каждый из трех операторов будет разворачивать сеть собственных базовых станций, которые покроют территории сел широкополосным доступом. Меморандум о реализации этой программы был подписан в феврале текущего года, тогда же была согласована стратегия совместного строительства и использования сети.

«Проект совместного использования радиочастот и инфраструктуры будет способствовать дальнейшему развитию казахстанского рынка, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоев населения. Мировой практический опыт показывает, что решения совместного использования инфраструктуры сети способствуют повышению эффективности в любых рыночных условиях, чем объясняется быстрое распространение подобной практики. Такие методы применяются во многих странах мира (Великобритания, Швеция, Франция, Индия, Австралия, Бразилия и т. д.). Повышение доступности интернета в селах является основой обеспечения прав граждан на получение услуг связи в различных регионах страны», — отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК ДарынТуяков в ходе церемонии подписания договора.

Стратегия изначально предполагала предоставление равных возможностей по доступу к сети абонентов других операторов. Поскольку за каждой из трех сотовых компаний будут закреплены села в различных регионах, где представлены абоненты всех трех операторов, то для обеспечения равного доступа сельчан к сети конкурирующие между собой компании договорились использовать модель шеринга — экономической модели, основанной на коллективном использовании и взаимном обмене ресурсами.

«Подписанный сегодня договор демонстрирует готовность рынка к комплексному и партнерскому подходу в решении задачи по обеспечению мобильной связью и интернетом населения нашей республики. С учетом широкой географии страны, отдаленности населенных пунктов и их малочисленности только такой сбалансированный и экономически разумный пакет мер позволит в короткие сроки с высокой эффективностью реализовать проект. Более того, экономический и финансовый эффект от синергии усилий трех операторов мобильной связи в рамках программы „250+“ может стать основой для применения этого опыта в рамках других проектов, как социальных, так и коммерческих», — считает председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Подписание договора о совместном использовании сетей даст сельским жителям возможность получать услуги мобильных операторов на конкурентных условиях и самостоятельно выбирать поставщика услуг.

«Совместное использование сети подразумевает коллективную эксплуатацию инфраструктуры и частотных ресурсов. Другими словами, базовая станция, установленная Tele2/Altel, будет обслуживать абонентов других операторов. Каждый житель села, подключенного по программе „250+“, сможет пользоваться услугами любого оператора связи, вне зависимости от того, кто именно построит в данном конкретном селе базовую станцию», — пояснил генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Роман Володин.

В компании «Кселл» отмечают, что значение проекта, в котором конкуренты объединились для решения социальных задач, играет большую роль для дальнейшего развития телекоммуникационного рынка и всей страны.

«Несмотря на жесткую конкуренцию, сотовые операторы объединили усилия в реализации проекта „250+“, который обеспечит сельским жителям доступ к широкополосному мобильному интернету и возможность пользоваться цифровыми государственными услугами, получать новые знания посредством онлайн-образования и даже осваивать новые современные специальности. Широкополосный интернет открывает сельчанам возможности телемедицины, интернет-банкинга и многого другого, без чего жители больших городов уже не переставляют себе современную жизнь. Таким образом, стираются грани цифрового неравенства между селом и городом. Проект „250+“ станет одним из драйверов развития экономики страны и изменит социальный ландшафт», — говорит председатель правления АО «Кселл» Каспарс Кукелис.

При этом проект «250+» является социально направленным, срок его окупаемости достаточно велик и оценивается в более чем 35 лет. Это связано с высокими капитальными затратами на строительство, потребностью в постоянных операционных расходах на обслуживание, электроэнергию, трансмиссию и пользование сетью, а также низкой плотностью населения в сельских населенных пунктах. Без кооперации за счет применения механизма шеринга, а также без особых налоговых условий, которые предполагает ввести государство, он был бы экономически неосуществим с точки зрения достижения конечной цели — предоставить жителям сельских населенных пунктов равные цифровые возможности с жителями городов.

«Совместными усилиями операторов создается инфраструктура сети для всего населения Казахстана. Beeline — лидер страны по абонентской базе. Мы очень ценим этот выбор наших клиентов и готовы приложить все усилия, чтобы казахстанцы имели доступ к высокоскоростному интернету. Сокращение цифрового неравенства — наш приоритет, и партнерство по совместному строительству значительно ускорит сроки реализации этой задачи. Вместе мы сможем обеспечить казахстанцев стабильной связью и качественным широкополосным доступом к сети», — прокомментировал главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Благодаря проекту жители почти 1 000 сел республики получат возможность пользоваться цифровыми госуслугами, будут иметь доступ к дистанционному обучению, а также смогут использовать мобильную связь для вызова экстренных служб. Кроме того, проникновение высокоскоростного интернета в сельскую местность окажет позитивный эффект на экономическое развитие казахстанского села, став триггером для развития мобильных финансовых услуг и электронной коммерции в регионах, а также для применения технологий IoT (Интернета вещей) https://profit.kz/tags/iot/ в сельском хозяйстве.