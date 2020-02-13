Операторы объединились для интернетизации сел

До конца текущего года более 1000 казахстанских населенных пунктов обеспечат скоростным мобильным интернетом.

13 февраля операторы сотовой связи АО «Кселл», ТОО «Мобайл телеком-сервис» и ТОО «Кар-Тел» договорились о совместном строительстве сети и использовании частот для обеспечения мобильной связью сел страны с населением более 250 человек до конца 2020 года. Как отметил министр цифрового развития РК Аскар Жумагалиев, утвержден план-график, согласно которому сельские населенные пункты будут обеспечиваться высокоскоростным мобильным интернетом.

«Я рад, что наши встречи и обсуждения привели к такому результату. План-график проработан с акиматами и утвержден, в него вошли более 1000 сел, где проживает 250 человек и более. Проект очень значимый для страны. Жители этих сел получат, по сути, не только скоростной мобильный интернет, но также возможность пользоваться электронными услугами, дистанционным обучением и т. д. Я очень рад, что операторы связи решили объединить усилия для реализации этого проекта», — сказал Аскар Жумагалиев.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев отметил, что реализовывать проект операторы мобильной связи намерены за счет собственных средств. Так, «Казахтелеком» возьмет на себя 65% всех расходов на строительство сети.

По словам главного исполнительного директора «Beeline Казахстан» Евгения Настрадина, проект по предоставлению широкополосного доступа в села на 100% соответствует планам компании и станет вкладом в цифровизацию страны.

«Beeline — лидер рынка по количеству абонентов. И мы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших клиентов имели доступ к высокоскоростному интернету. Уверен, что достигнутое соглашение позволит решить эту задачу в кратчайшие сроки», — заявил он.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях развития телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам его реализации до конца 2020 года широкополосным доступом к сети интернет будет охвачено 93,5% жителей сел. В ближайшее время операторы планируют представить карту проекта, по которой можно будет следить за его реализацией.