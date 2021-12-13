Контракт Казахстана и Сбера о цифровизации могут подписать до конца года

Российский дипломат заверил, что цифровой суверенитет Казахстана будет сохранен.

Казахстан и российский Сбербанк до конца нынешнего года могут подписать контракт, касающийся цифровизации, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. В сентябре 2021 года правительство Казахстана подписало меморандум с российской группой Сбер. Меморандум касается сотрудничества в сфере реализации проектов по цифровой трансформации РК, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government, передает Sputnik.

«Я хочу успокоить тех казахстанцев, которые проявили обеспокоенность по поводу того, не перейдет ли цифровой суверенитет Казахстана в результате сотрудничества с Россией со Сбербанком от Казахстана к РФ. Нет, этого не случится, я вас уверяю», — сказал Бородавкин.

Он отметил, что Казахстан получит исходные коды, серверы будут расположены в Казахстане, а к соответствующей работе — привлечены казахстанские IT-компании. Все это обеспечит цифровой суверенитет республики.

«Я надеюсь при этом, что до конца года уже будет подписан соответствующий контракт между Казахстаном и Сбером», — заключил дипломат.