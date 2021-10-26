На правительственном часе в мажилисе Багдат Мусин высказался относительно перехода на платформенную модель цифровизации.

Эта модель позволит решить проблему с разрозненностью и интеграцией 400 информационных систем различных госорганов, что приведет к открытости и ориентированности на потребности граждан в сфере государственной деятельности.

Напомним — ранее в рамках перехода на GovTech подписан меморандум с российской ГК Сбер. Этот меморандум вызвал большой резонанс среди отечественного ИТ-бизнеса, в связи с чем Багдат Мусин несколько раз давал пояснения по внедрению платформы.

Стало известно, что что помимо российского Сбера свою технологию для государственной платформы предложил и Китай. Однако подробности переговоров с китайской стороной не раскрываются в рамках договора о неразглашении данных.

Между тем, Багдат Мусин Министр отметил, что подписанный со Сбером меморандум ни к чему не обязывает Казахстан. Работа будет вестись с отдельной компанией в случае заключения соглашения, а главным фактором будет являться предоставление Казахстану открытых кодов. Это позволит полностью обеспечить информационную безопасность отечественной платформе.

«30 лет никто не задавался вопросом, у кого мы берем технологии. По закону мы должны провести полный технический анализ платформы. Мы вели переговоры с различными компаниями, и главное наше условие — это открытые коды. По таким условиям нам предложили проект и партнеры из Китая. Но пока мы с ними переговоры не проводили», — рассказал Багдат Мусин.

Он добавил, что в том случае, если открытые коды казахстанская сторона не сможет получить, причем сразу, то и соглашения со Сбером или другой компанией не будет. В настоящее время идет изучение требуемых технологий и задач, которые будут стоять перед разработчиками новой платформы.