Багдат Мусин: новый eGov будет конструктором

Также глава МЦРИАП пообещал, что разработкой на основе платформы Сбера будут исключительно казахстанцы.

Министр цифрового развития Багдат Мусин провел встречу с общественными деятелями, которые поднимали вопросы цифровой трансформации в Казахстане. Ранее министр встречался также с экспертами из IT-сообщества. В частности, речь шла о нашумевшем проекте перехода на платформенную модель цифровизации GovTech, по которому подписан меморандум со Сбером.

«В ходе трехчасовой часовой беседы мы обсудили много вопросов: от деталей проекта до развития IT-отрасли и роли Казахстана в мировых трендах цифровизации. Мы совместно пришли к однозначному выводу, что Казахстан не может оставаться на обочине глобальной цифровизации, и мы должны идти в ногу со временем. Цифровая трансформация — это, по факту, пересоздание системы госуправления на основе имеющихся технологических новаций. Это в корне отличается от автоматизации госуслуг, это изначально коренной пересмотр функций и сервисов, с осознанием причин и сути этих услуг. А то может просто получиться автоматизированный хаос. А платформа — это сугубо технический вопрос и далеко не самый главный для проведения цифровой трансформации», — считает министр.

Участники встречи пришли к некоторым договоренностям. Как ранее уже подчеркивал Багдат Мусин, будет приобретаться продукт с исходным кодом, что даст полную прозрачность действий в системе, а также позволит вносить требуемые изменения своими силами.

«Говоря на простых примерах, мы покупаем конструктор и инструменты со всем описанием деталей и о том, как его создавали. Мы сможем пользоваться готовым инструментарием, а при необходимости и наличии компетенций будем расширять инструментарий и совершенствовать конструктор самостоятельно. Что из этого конструктора собирать — будем решать мы. Речи о покупке „черного ящика“ вообще не идет. Поэтому никто диктовать никаких условий нам не будет. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что исходный код будет у нас. Мы вели переговоры с разными компаниями, у которых есть вся линейка инструментов так называемой платформы, но были предложены только готовые пакетные решения, где во многом есть всегда риск несанкционированных функций и необходимость привлечения иностранных специалистов на специфичные работы. На это мы пойти не можем», — заявил министр.

Он подчеркнул, что физически сервера будут расположены на территории Казахстана в защищенном контуре. Ни у кого, тем более из иностранного государства, не будет доступа к ним.

«Понятно, что в целях Национальной информационной безопасности мы не можем позволить иностранцам иметь доступ и тем более заниматься техническим сопровождением», — напомнил глава МЦРИАП.

Кроме того, стало известно, что разработку (на готовых инструментах конструктора) будут вести исключительно граждане Казахстана.

«Более того, я готов пойти дальше, и закрепить эту норму во всех документах. Это также означает, что деньги, выделяемые на проект, в большинстве своем останутся в экономике Казахстана! И пойдут на зарплаты тысяч казахстанских программистов. К работе привлекаться будут отечественные IT-компании. Именно компании, монополии одного или двух участников на рынке не допустим», — пообещал министр.

Вместе с тем, для развития IT-отрасли в целом и платформы в частности необходимо продолжать готовить высококачественные кадры, о чем и напомнил спикер.

А для обеспечения прозрачности дальнейших действий представители общественности предложили расширить состав общественного совета при Министерстве, что министр посчитал правильным.

«Для экспертной оценки мы уже сформировали экспертный совет, в который вошли представители ИТ-бизнеса и тех, кто глубоко разбирается в технологиях. Ну и для того, чтобы был представитель общественности в составе Экспертного совета, добавили туда Мухтара Тайжана. Еще раз хотел бы выразить благодарность всем казахстанцам, высказывающим конструктивную критику. Полагаю, что теперь такой формат встреч с общественностью станет частой практикой, которая позволит вовлекать все большее число неравнодушных граждан в процесс цифровизации. Признаю, что вакуум информационного освещения породил много кривотолков, поэтому впредь обещаю продолжать освещать нашу работу», — подытожил Багдат Мусин.