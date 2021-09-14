Багдат Мусин: не отдадим eGov!

Из миллиона старых хижин электронное правительство переедет в десятки качественных новостроек, что будет совершенно безопасно для казахстанцев.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин высказался о касательно различных предположений, высказываемых казахстанцами относительно подписания меморандума с группой компаний «Сбер» по реализации проектов цифровой трансформации. Министр подчеркнул, что хочет развеять мифы, которые появились из-за информационного вакуума и некорректного толкования той информации, которая была озвучена ранее.

Напомним — в ходе Восточного экономического форума премьер-министр РК Аскар Мамин и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве. Российская компания примет участие в реализации проектов по цифровизации госсектора Казахстана.

Ранее Багдат Мусин уже сообщил, что Сбер лишь предоставит программные продукты с открытым исходным кодом, а дальнейшей работой над платформами будут заниматься казахстанские специалисты. Базы данных будут располагаться в защищенной инфраструктуре на территории Казахстана, и без прямого доступа к ним российских специалистов. На реализацию проекта планируется потратить порядка 500 млн долларов за пять лет.

Тем не менее, в сети продолжаются возмущения казахстанцев касательно включения российского игрока в разработку государственных проектов. Дело дошло даже до того, что одна из активисток подала в суд на премьер-министра РК Аскара Мамина, назвав подписанный меморандум противоречащим конституции и ставящим под угрозу безопасность граждан РК.

Багдат Мусин же заявляет, что проект по цифровой трансформации Казахстана, который будет реализовываться АО «Сбер», полностью соответствует требованиям информационной безопасности, и лозунги типа «все данные казахстанцев будут доступны РФ» не уместны!

«Мы не отдадим Егов РФ! Почему? Во-первых, в Казахстане очень много компаний со времен независимости работают на зарубежном оборудовании, но это не говорит, что все страны-производители этих решений могут получить данные о нас. Что касается электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/, то тут вообще не может быть и речи о том, что кто-то кому-то что-то передаст», — заявил министр.

Он постарался объяснить, что из себя представляет eGov. По сути, это всего лишь «витрина», которая имеет соединение через шину со всеми госбазами, и к ним никто доступ открывать не намерен. Анализ, начатый в прошлом месяце, показал, что в казахстанском госсекторе более 400 информационных систем, начиная от крупных баз (например, база недвижимости) до маленьких, где, к примеру, фиксируются олимпийские медалисты.

«Время создает новые технологии и возможности, и сейчас наша задача вместо сотен систем разного качества, написанных на разных технологиях, порой без программистской этики и устаревшей документации, перейти к десяткам, в которых все данные будут упорядочены на единой платформе и понятны. Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, на место которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от „лоскутной“ модели оцифровки к платформенной для того, чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики. Любое решение в сфере IT, а тем более международное, принимается с учетом „Киберщита“, и уполномоченных по защите интересов граждан организаций. Мы выставили требование — казахстанская сторона берет программное обеспечение и техподдержку как у вендора. Договорились, что СБЕР даст все доступы, покажет исходные коды всех компонентов, разместит все на серверах в Казахстане», — рассказал спикер.

Он также пояснил, меморандум — это не договор. В рамках меморандума рассматривается возможность цифровой трансформации, оценочная стоимость которой может составить порядка 500 млн долларов. Это значит, что некоторая часть суммы будет инвестирована в местный IT рынок: казахстанские компании получат эти деньги в рамках работы по внедрению платформенного подхода. Другая часть суммы будет потрачена — на инфраструктурные решения и лишь третья часть — на приобретение решения у СБЕРА.

«Во внедрении платформенной модели будут участвовать IT-компании Казахстана. Презентация и обсуждение внедрения платформенной модели состоятся совместно с экспертной комиссией, в которую войдут общественники и IT-рынок. Сбер организует сессии с экспертами, которые покажут, как работает платформа, проведут обучение, а дальше мы сами будем работать на платформе. И в реализации этого проекта будут задействованы наши IT-компании. Желающие могут написать в личку свои контактные данные, и мы сформируем список для экспертного совета», — подытожил Багдат Мусин.